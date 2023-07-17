Терапевт Ильинская рассказала, как можно помочь организму пережить жару

«В сильную жару мы должны выпивать около двух-трех литров в день. Можно выпивать небольшой стакан оды каждый час, даже если нет явной жажды. Если она возникнет, это будет говорить, что организм уже потерял слишком много жидкости», - рассказала врач.

В жару нужно больше пить. В беседе с «МедикФорум» терапевт Тамара Ильинская напомнила, что сильная потливость в жару говорит о значительной потере жидкости организмом.Также помочь организму пережить жару можно прикладывая к рукам, ногам, лбу или шее прохладные влажные компрессы (можно подержать запястья под прохладной проточной водой). Если есть пульверизатор, следует наполнить его водой и наносит ее на руки, шею, область декольте.По словам эксперта, сохранять прохладу в помещении жарким летом легче, если не впускать днем солнечные лучи, закрывать окна. Ильинская обратила внимание, что многие специалисты советуют проветривать помещения в жару ночью, когда воздух остывает от зноя. Если в комнате работает вентилятор, но все равно жарко, можно поставить перед пропеллером емкость со льдом.Терапевт добавила, что в жаркие дни нужно минимизировать количество источников тепла, к которым относится множество электронных устройств – «каждый компьютер, каждый телевизор и каждая лампа способствуют обогреву помещения». Если в электроприборах нет необходимости, лучше выдернуть вилку из розетки.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач Ильинская предупредила об опасных действиях в летнюю жару.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.