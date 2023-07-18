Врач Сойнов: опасно большую грудь у женщин могут вызывать гормональные изменения
Врач Александр Сойнов проинформировал в интервью, что вызванная гигантомастией большая грудь у женщин может оказаться опасным для здоровья явлением.
Когда речь заходит о гигантомастии, это означает, что женская грудь стала чрезмерно крупной, по форме и по весу. Подобное «украшение» может создать немало проблем со здоровьем – об это врач Сойнов предупредил, беседуя с «Лентой.ру».
«У женщин с огромной грудью болят спина, шея, плечи, нарушается осанка», - констатировал онколог-маммолог.
Врач Сойнов добавил, что до сих пор нельзя точно сказать, что именно провоцирует гигантомастию у женщин. Ученые допускают, что это может произойти вследствие генетической предрасположенности. Также допускается, что н опасно большую грудь у женщин могут вызывать гормональные изменения, лишний вес и эндокринные нарушения, прием отдельных лекарств.
Медик поделился мнением о том, что может помочь решить проблему слишком большой груди. В том числе среди действенных способов он назвал хирургическую операцию и похудение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие проблемы со здоровьем могут скрываться за учащенным сердцебиением.
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Александр Сойнов
Здоровье
онколог-маммолог
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