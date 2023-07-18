Врач Панова: частое сердцебиение может вызываться анемией и болезнью щитовидки

«Дисбаланс таких электролитов как калий, натрий, кальций и магний, может нарушить работу сердца и вызвать нерегулярное сердцебиение».

Когда обращаться к врачу?

В беседе с «МедикФорум» кардиолог Панова отметила, что существует несколько факторов, которые могут вызывать скачок частоты сердечных сокращений вне физических упражнений и стресса. Некоторые из них более серьезны, чем другие.Злоупотребление алкоголем может привести к учащению пульса, и если человек регулярно много пьет, его частота сердечных сокращений может увеличиться и остаться на высоком уровне.Кардиолог Панова говорит, что кофеин является стимулятором, способным увеличить частоту сердечных сокращений. Некоторым людям для этого нужно совсем немного кофе – все зависит от индивидуальной чувствительности.Как ни странно, оба конца спектра артериального давления могут вызывать увеличение частоты сердечных сокращений. При этом, например, тонометр может показать незначительное повышение давления, хотя частота сердечных сокращений будет очень интенсивной.В летнюю жару это – одна из характерных причин частого сердцебиения, возникающего из-за того, что организм с потом теряет большое количество микроэлементов, являющихся электролитами.Врач Панова предупредила, что частое сердцебиение (как и нерегулярное) может вызываться гипертиреозом, когда вырабатывается слишком много гормона щитовидной железы . Другие его признаки включают непреднамеренную потерю веса, тремор, повышенный аппетит, потливость, повышенную чувствительность к теплу.Для этого состояния характерен недостаток здоровых эритроцитов для доставки кислорода к тканям вашего тела. При анемии сердце перекачивает больше крови, чтобы компенсировать недостаток кислорода в крови, – при этом увеличивается частота сердечных сокращений.Анна Панова уточниа: рекомендуется как можно раньше обратиться к врачу, если у человека появился пульс, который постоянно превышает 100 ударов в минуту в состоянии покоя. Такие симптомы, как боль в груди, одышка или сильная головокружение, а также учащенное сердцебиение, должны побудить немедленно обратиться за помощью.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить тепловой удар от перепадов давления, возникающих в жаркую погоду.

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