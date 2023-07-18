Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов

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боль в животе

Гастроэнтеролог Ольга Глушко рассказала об отличиях возникающего отравления от заражения ротавирусом.

Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов интоксикации. В случае отравления они возникают значительно быстрее.

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«При отравлении тошнота, диарея и рвота начинаются через два-четыре часа у всех, кто употреблял в пищу некачественные продукты или плохо вымытые овощи и фрукты», - поделилась гастроэнтеролог Глушко с «Газетой.Ru».

Специалистка добавила, что отравление может произойти не только через пищу, но и через воду. Для некоторых кишечных инфекций возможен воздушно-капельный пут распространения. Глушко назвала другие симптомы, которые могут возникать при отравлении, помимо уже названных тошноты и диареи.
  • Головная боль.
  • Боль в животе.
  • Общая слабость.
  • Немного повышенная температура тела.
  • Говоря о ротавирусных инфекциях, Ольга Глушко отметила:
«Симптомы ротавируса схожи с признаками отравления, но, в отличие от него, частая диарея и рвота не приносят облегчения».

В отличие от кишечных инфекций при заражении ротавирусом температура тела становится существенно высокой, может доходить до 39 градусов.

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Ольга Глушко
Ольга Глушко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : отравление, ротавирус, Ольга Глушко