«При отравлении тошнота, диарея и рвота начинаются через два-четыре часа у всех, кто употреблял в пищу некачественные продукты или плохо вымытые овощи и фрукты», - поделилась гастроэнтеролог Глушко с «Газетой.Ru».

Головная боль.

Боль в животе.

Общая слабость.

Немного повышенная температура тела.

Говоря о ротавирусных инфекциях, Ольга Глушко отметила:

«Симптомы ротавируса схожи с признаками отравления, но, в отличие от него, частая диарея и рвота не приносят облегчения».

Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов интоксикации. В случае отравления они возникают значительно быстрее.Специалистка добавила, что отравление может произойти не только через пищу, но и через воду. Для некоторых кишечных инфекций возможен воздушно-капельный пут распространения. Глушко назвала другие симптомы, которые могут возникать при отравлении, помимо уже названных тошноты и диареи.В отличие от кишечных инфекций при заражении ротавирусом температура тела становится существенно высокой, может доходить до 39 градусов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить тепловой удар от перепадов давления, возникающих в жару.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.