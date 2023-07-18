Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов
Гастроэнтеролог Ольга Глушко рассказала об отличиях возникающего отравления от заражения ротавирусом.
Врач Глушко назвала отличием отравления от ротавируса скорость появления симптомов интоксикации. В случае отравления они возникают значительно быстрее.
«При отравлении тошнота, диарея и рвота начинаются через два-четыре часа у всех, кто употреблял в пищу некачественные продукты или плохо вымытые овощи и фрукты», - поделилась гастроэнтеролог Глушко с «Газетой.Ru».
Специалистка добавила, что отравление может произойти не только через пищу, но и через воду. Для некоторых кишечных инфекций возможен воздушно-капельный пут распространения. Глушко назвала другие симптомы, которые могут возникать при отравлении, помимо уже названных тошноты и диареи.
- Головная боль.
- Боль в животе.
- Общая слабость.
- Немного повышенная температура тела.
- Говоря о ротавирусных инфекциях, Ольга Глушко отметила:
«Симптомы ротавируса схожи с признаками отравления, но, в отличие от него, частая диарея и рвота не приносят облегчения».
В отличие от кишечных инфекций при заражении ротавирусом температура тела становится существенно высокой, может доходить до 39 градусов.
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Ольга Глушко
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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