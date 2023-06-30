Врач Кашух назвала высокую температуру при отравлении причиной вызвать скорую помощь

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отравление

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух назвала высокую температуру среди признаков отравления, требующих вызова скорой помощи.

Отравление летом – распространенное явление, особенно пищевое.

«Пищевое отравление может проявлять себя по-разному – от незначительного дискомфорта в животе до серьезных проявлений, требующих незамедлительного вмешательства врачей», - рассказала гастроэнтеролог Екатерина Кашух.

В интервью «Известиям» медик перечислила симптомы, появление которых у человека с отравлением говорит о необходимости врачебного вмешательства. В частности, врач Кашух назвала высокую температуру при отравлении причиной вызвать скорую помощь.

«Если отравление сопровождается сочетанием таких симптомов, как многократная рвота, повышение температуры, сильные боли в животе или кровь в стуле, нужно незамедлительно обратиться к врачу», - порекомендовала гастроэнтеролог.

Специалистка добавила, что одним из самых опасных для человека состояний, спровоцированных отравлением, является обезвоживание, возникающее из-за диареи и рвоты. В тяжелых случаях развивается аномальная слабость, изменения сознания, обмороки. Пострадавшие могут нуждаться в госпитализации.

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Кашух также подчеркнула, что лекарства, употребляемые при отравлении, должны назначаться исключительно врачом.

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Екатерина Кашух
Екатерина Кашух
Здоровье
врач-гастроэнтеролог
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Теги : отравление, скорая помощь, Екатерина Кашух