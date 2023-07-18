Врач Хухрев: тепловой удар от перепадов давления в жару отличает высокая температура

«Если активно работать на даче под палящим солнцем и забывать пить воду, то давление может как вырасти, так и упасть», - поделился терапевт с радио Sputnik.

«В этой связи при недомогании важно измерить давление и температуру. Если температура 40, а давление низкое, то можно говорить о тепловом ударе», - подсказал медик.

Врач Хухрев рассказал, что жаркая погода может влиять на артериальное давление и способствовать его перепадам – повышению и понижению. Вероятность этого возрастает при перегрузках или недостаточном употреблении воды.Хухрев объяснил, что в том случае, когда давление повышается, человек испытывает ощущение жара – при этом наблюдается покраснение лица, а также возникают учащенное сердцебиение, тошнота. При падении давление человек тоже может испытывать дурноту, а также головокружение, сильную слабость и вялость, потливость.Алексей Хухрев заявил, что схожей симптоматикой проявляются состояния, возникающее в жаркую погоду при тепловом ударе или перегреве. Как их отличить? Врач подсказал, что тепловой удар от перепадов давления в жару отличает высокая температура тела у пострадавшего.Хухрев подчеркнул, что люди, которым стало плохо от перепадов давления в жару или теплового удара, нуждаются в осмотре врачей.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно помочь организму пережить жару.

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