Врач Носарева: жирный блеск на лице может вызываться гормонами и проблемами с ЖКТ

«Появление жирного блеска на лице связано в первую очередь с гиперпродукцией кожного себума – сала. Если вы обладатель жирного или комбинированного типа кожи, то блеска лица в течение дня не избежать», - сказала Носарева в комментарии для «Лайфа».

«Если вы обладатель нормального или сухого типа кожи – и вдруг появился жирный блеск, даже высыпания, – нужно разбираться», - подчеркнула эксперт.

«Повышение выработки кожного себума может быть признаком изменений гормонального фона», - поделилась врач-дерматолог.

Врач Носарева рассказала, что жирному блеску на лице обычно бывают подвержены обладатели жирной или комбинированной кожи. Такая кожа обладает клетками, усиленно вырабатывающими кожное сало. Именно из-за этого кожа лица у некоторых людей приобретает жирный блеск в течение дня.Специалист отметила, что в этом случае блеск на лице не является аномалией. Тем, кто не хочет с ним мириться, нужно искать приемлемые косметические способы минимизации такого глянца.В свою очередь, добавила дерматолог Носарева, жирный блеск на лице с нормальной или сухой кожей может вызываться нарушениями в работе организма.По словам Носаревой, усиление жирного блеска на лице может вызываться стрессом, несбалансированным питанием, физическими перегрузками, проблемами с ЖКТ и гормонами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что гормональные изменения могут вести к появлению выпирающей косточки на ногах.

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