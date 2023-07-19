Врач Хачирова: абрикосы содержат помогающие работе сердца минералы

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абрикосы

Врач Асият Хачирова рассказала, насколько полезными для сердца являются на самом деле абрикосы.

Врач Хачирова сообщила в интервью, что в первую очередь абрикосы полезны сердцу как дополнительный источник веществ, поддерживающих его функционирование. В частности, они содержат помогающие работе сердца минералы, являются их дополнительным источником в рационе

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«Абрикос содержит много витаминов и минеральных веществ, в том числе калий и магний. Считается, что это самые необходимые для сердечно-сосудистой системы минералы, они помогают сердечной мышце работать слаженно», – заявила кандидат медицинских наук радио Sputnik.

Асият Хачирова добавила, что лечебными свойствами абрикосы не обладают, их употребление не помогает вылечить какое-либо заболевание. Также невозможно за счет абрикосов получить важную для хорошей работы сердца суточную норму калия – эти фрукты сами должны употребляться умеренно, не больше 150 граммов в день. Врач подчеркнула, что даже летом, когда в продаже появляется много фруктов, злоупотреблять этими продуктами нельзя – рацион должен быть сбалансирован, организму следует получать в том числе белок и полезные жиры.

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Асият Хачирова
Асият Хачирова
ЗОЖ
кардиолог, диетолог, кандидат медицинских наук
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