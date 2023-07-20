Дерматолог Гольдин дал 5 советов, как предотвратить морщины на лбу

1. Проверьте свои глаза

2. Следите за своим питанием

"В дополнение к достаточному потреблению жидкости витамин С, например, очень важен для красивого и молодого цвета лица", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

"Незаменимые жирные кислоты важны для эластичности кожи. Их можно найти, например, в авокадо, орехах, чернике, капусте и рыбе".

3. Положитесь на правильный уход за кожей

"Для этого идеально подходят пилинги и маски с гиалуроновой кислотой, витамином С, ретинолом или ресвератролом. Они стимулируют кровообращение и ускоряют важные обменные процессы в коже".

4. Защитите себя от солнца

5. Массаж

С 25 лет выработка коллагена в нашей коже все больше снижается. Результат – первые мелкие морщинки.К сожалению, естественный процесс старения кожи невозможно предотвратить. С помощью нескольких приемов вы можете противодействовать морщинам на лбу. Как это работает?Вы часто хмуритесь, но точно не знаете, почему? Тогда, возможно, вам стоит проверить зрение. Потому что, если вы плохо видите, вы автоматически хмуритесь. Очки, которые созданы специально для вас, могут не только помочь вам снова лучше видеть, но и расслабить выражение лица.Например, он повышает активность клеток, предотвращает появление пятен и делает цвет лица сияющим.Правильный уход за кожей также необходим для предотвращения морщин на лбу. В дополнение к ежедневному очищению и тщательному уходу, вы также должны интенсивно ухаживать за своей кожей один или два раза в неделю.Этого действительно нельзя сказать достаточно: УФ-лучи играют огромную роль в старении кожи.каждый день, даже в плохую погоду.Таким образом, вы избежите преждевременного старения кожи, необратимого повреждения кожи или нарушений пигментации, утверждает дерматолог Гольдин.Все, что стимулирует кожу и стимулирует кровообращение, противодействует старению кожи, а значит, и морщинам. Для этого совсем не обязательно бежать за косметикой или покупать дорогие средства.Ранее МедикФорум писал о пользе абрикосов.

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