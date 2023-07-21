Гастроэнтеролог Алисова: боль в животе после алкоголя говорит о двух заболеваниях ЖКТ

Причины болей в животе после употребления алкоголя

"Алкоголь стимулирует выработку желудочной кислоты, которая может повредить слизистую оболочку желудка. Поэтому изжога и тошнота после употребления алкоголя являются относительно нормальными явлениями", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.

Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит)

"Воспаление слизистой оболочки желудка, также известное как гастрит, проявляется помимо болей чувством распирания, изжогой, метеоризмом, (кровавой) рвотой и потерей аппетита".

Воспаление поджелудочной железы (панкреатит)

"Употребление слишком большого количества алкоголя может привести к воспалению поджелудочной железы, вызывая то, что известно как панкреатит".

Если алкоголь вызывает сильную боль в животе после употребления, это может быть связано с серьезным воспалением в брюшной полости.Однако они не должны возникать слишком часто, потому что тогда есть риск воспалений.Желудок окружен слизистой оболочкой, которая защищает его. Если это сильно раздражено, оно может воспалиться и вызвать сильную боль в верхней части живота.Но не только алкоголь, но и никотин, стресс и некоторые обезболивающие (например, ибупрофен или диклофенак) могут воздействовать на слизистую оболочку желудка.В большинстве случаев воспаление проходит после устранения раздражителей. Если этого не сделать, могут возникнуть язвы желудка, которые очень болезненны и должны быть удалены хирургическим путем.Критической она становится, если вы регулярно употребляете много алкоголя и никотина. Тогда есть риск развития гастрита или панкреатита.Ранее МедикФорум писал о патологии щитовидной железы.

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