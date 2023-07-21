Гастроэнтеролог Алисова: боль в животе после алкоголя говорит о двух заболеваниях ЖКТ
Если даже небольшое количество алкоголя вызывает у вас боли в желудке, это должно быть тревожным звоночком. За этим могут стоять две серьезные проблемы со здоровьем.
Если алкоголь вызывает сильную боль в животе после употребления, это может быть связано с серьезным воспалением в брюшной полости.
Причины болей в животе после употребления алкоголя
"Алкоголь стимулирует выработку желудочной кислоты, которая может повредить слизистую оболочку желудка. Поэтому изжога и тошнота после употребления алкоголя являются относительно нормальными явлениями", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
Однако они не должны возникать слишком часто, потому что тогда есть риск воспалений.
Воспаление слизистой оболочки желудка (гастрит)
Желудок окружен слизистой оболочкой, которая защищает его. Если это сильно раздражено, оно может воспалиться и вызвать сильную боль в верхней части живота.
Но не только алкоголь, но и никотин, стресс и некоторые обезболивающие (например, ибупрофен или диклофенак) могут воздействовать на слизистую оболочку желудка.
"Воспаление слизистой оболочки желудка, также известное как гастрит, проявляется помимо болей чувством распирания, изжогой, метеоризмом, (кровавой) рвотой и потерей аппетита".
В большинстве случаев воспаление проходит после устранения раздражителей. Если этого не сделать, могут возникнуть язвы желудка, которые очень болезненны и должны быть удалены хирургическим путем.
Воспаление поджелудочной железы (панкреатит)
"Употребление слишком большого количества алкоголя может привести к воспалению поджелудочной железы, вызывая то, что известно как панкреатит".
Критической она становится, если вы регулярно употребляете много алкоголя и никотина. Тогда есть риск развития гастрита или панкреатита.
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