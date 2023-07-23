Врач Пономарева: с этими четырьмя упражнениями вы быстро увидите успех в похудении
Никто не становится бодибилдером за одну ночь, но есть упражнения, которые сразу после тренировки показывают видимые результаты.
Наиболее эффективны короткие сеансы по восемь-двенадцать повторений каждый. Большая часть крови перекачивается в мышцы и, по мнению специалистов, это обеспечивает то, что наращивание мышц становится отчетливо заметным и, прежде всего, видимым уже через несколько недель.
1. Отжимания с гантелями
Это упражнение сложное, но очень эффективное.
"Для этого лягте в положение для отжиманий и возьмите в руки две легкие гантели. Сделайте отжимание и поочередно подтягивайте руки вверх, когда поднимаетесь"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
2. Приседания: стиль борца сумо
Поскольку это упражнение напоминает движения борца сумо, несколько иные приседания носят это название. Обучение может проводиться спонтанно дома или в офисе.
"Просто встаньте, расставив ноги и выполняя приседания в таком положении. Постарайтесь опуститься как можно ниже".
В качестве дополнительной тренировки можно также во время приседаний держать в руках гирю.
3. Thera-Band поддерживает сгибание рук на бицепс
Тренировочные блоки с Thera-Band (эспандеры) особенно эффективны, потому что мышцы постоянно напряжены. Чем дольше длится напряжение, тем сильнее «качается» тело.
Чтобы выделить верхнюю часть рук, поставьте обе ступни на ленту и оберните концы вокруг рук. Теперь образно зафиксируйте локти на бедрах и потяните предплечья вверх к плечам. Повторите восемь-двенадцать раз.
4. Выровняйте четвереньки по диагонали
Все, что вам нужно для этого упражнения, — это мягкая поверхность.
"Встаньте на четвереньки и вытяните правую руку и левую ногу вперед и назад. Ненадолго задержитесь и поменяйте сторону".
В качестве дополнительной задачи вы можете натянуть Thera-Band и прикрепить его к левой руке и левой или вытянутой ноге — и наоборот.
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