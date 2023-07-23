Врач Пономарева: с этими четырьмя упражнениями вы быстро увидите успех в похудении

1. Отжимания с гантелями

"Для этого лягте в положение для отжиманий и возьмите в руки две легкие гантели. Сделайте отжимание и поочередно подтягивайте руки вверх, когда поднимаетесь"., - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

2. Приседания: стиль борца сумо

"Просто встаньте, расставив ноги и выполняя приседания в таком положении. Постарайтесь опуститься как можно ниже".

3. Thera-Band поддерживает сгибание рук на бицепс

4. Выровняйте четвереньки по диагонали

"Встаньте на четвереньки и вытяните правую руку и левую ногу вперед и назад. Ненадолго задержитесь и поменяйте сторону".

Наиболее эффективны короткие сеансы по восемь-двенадцать повторений каждый. Большая часть крови перекачивается в мышцы и, по мнению специалистов, это обеспечивает то, что наращивание мышц становится отчетливо заметным и, прежде всего, видимым уже через несколько недель.Это упражнение сложное, но очень эффективное.Поскольку это упражнение напоминает движения борца сумо, несколько иные приседания носят это название. Обучение может проводиться спонтанно дома или в офисе.В качестве дополнительной тренировки можно также во время приседаний держать в руках гирю.Тренировочные блоки с Thera-Band (эспандеры) особенно эффективны, потому что мышцы постоянно напряжены. Чем дольше длится напряжение, тем сильнее «качается» тело.Чтобы выделить верхнюю часть рук, поставьте обе ступни на ленту и оберните концы вокруг рук. Теперь образно зафиксируйте локти на бедрах и потяните предплечья вверх к плечам. Повторите восемь-двенадцать раз.Все, что вам нужно для этого упражнения, — это мягкая поверхность.В качестве дополнительной задачи вы можете натянуть Thera-Band и прикрепить его к левой руке и левой или вытянутой ноге — и наоборот.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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