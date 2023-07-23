Врач Захарова рассказала, какой чай полезен для почек

Почки выполняют важную функцию в организме, которую вы можете поддерживать. Важным условием является достаточное потребление жидкости от 1,5 до 2 литров в день. Помимо воды, вы также можете пить чай, который поддерживает здоровье почек.









"Обычно я рекомендую чай из крапивы, имбирный чай, чай из листьев березы или чай из хвоща", - говорит семейный врач Татьяна Захарова специально для МедикФорум

Какой чай полезен для почек? Так вы поддерживаете орган детоксикации

"Смеси для почечного и мочевого чая, приготовленные из золотарника или полевого хвоща, также могут поддерживать почки. Чаи также подходят при воспалении почечной лоханки".

Почки удаляют из крови токсины и конечные продукты метаболизма, регулируя водно-солевой баланс организма. Поэтому важно как можно лучше поддерживать орган - например, в виде чая, полезного для почек.Существуют различные лекарственные травы, поддерживающие почки в их работе. К ним относятся чай из крапивы, имбирный чай, чай из листьев березы или чай из хвоща.Если у вас почечная недостаточность, вам следует избегать почечных чаев, так как они могут быть скорее бременем, чем могут помочь. В этом случае следует обсудить с врачом, что полезно для органа.Поддержать почки в их работе можно, ежедневно выпивая достаточное количество воды — желательно в виде воды и несладкого чая. В сутки должно быть от 1,5 до 2 литров. При сильной жаре или физической нагрузке может потребоваться еще больше жидкости, чтобы тщательно промыть почки.Ранее МедикФорум писал об опасности висцерального жира.

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