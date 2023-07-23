Врач Андреева советует добавить в рацион тыквенное масло - витамин Е, селен и цинк

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Врач Андреева советует добавить в рацион тыквенное масло - витамин Е, селен и цинк


Масло семян тыквы — вкусное и полезное пищевое масло  Это связано с его питательным профилем. Как растительное масло, оно имеет высокое содержание ненасыщенных жирных кислот. Масло семян тыквы содержит линолевую кислоту омега-6 жирных кислот.



Что также делает тыквенное масло таким полезным, так это высокое содержание витамина Е. Вы можете покрыть свои ежедневные потребности в витамине Е всего от 10 до 20 миллилитров растительного масла. 

 

Масло семян тыквы: полезно, но калорийно


"В дополнение к линолевой кислоте и витамину Е тыквенное масло также содержит ряд минералов, в том числе калий, селен и цинк", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Как и любое растительное масло, тыквенное масло следует употреблять в умеренных количествах. Потому что, несмотря на высокое содержание витамина Е и содержащуюся в нем линолевую кислоту, тыквенное масло остается чрезвычайно калорийным и жирным продуктом. 

Из-за низкой точки дымообразования тыквенное масло не следует нагревать. 

"Используйте его только в холодном виде, например, для заправки салатов".


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