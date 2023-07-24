Дерматолог Гольдин рассказал как долго длится солнечный ожог

Если вы слишком долго подвергали кожу воздействию УФ-излучения, верхний слой кожи сгорает. В худших случаях он достигает уровней ниже.

В то время как вы обычно чувствуете солнечный ожог не позднее, чем через четыре-шесть после принятия солнечных ванн, может пройти почти день, прежде чем ожог станет очевидным. В зависимости от тяжести ожога и пораженных участков кожи, полное заживление солнечного ожога может занять от нескольких дней до недель. Иногда на коже остается даже неизгладимая память.

Сколько времени заживает солнечный ожог

"Однако чудодейственное средство за одну ночь невозможно: в конце концов, вашей коже нужно время, чтобы избавиться от мертвых клеток и построить новые. Кожа обычно шелушится примерно через два дня после принятия солнечных ванн. Весь процесс заживления обычно занимает около недели", - говорит врач-дерматолог Григорий Гольдин специально для МедикФорум.

"Например, если на вашей коже появились волдыри, заживление солнечного ожога может занять две недели. Ожоги третьей степени требуют еще большего терпения".

Трудно обобщить, как долго длится солнечный ожог. Помимо степени ожога, играет роль и тип вашей кожи, и правильно ли вы лечите солнечные ожоги.При простомвы почувствуете, которые затрагивают не только верхний слой кожи,для восстановления.Вы можете ускорить процесс заживления,водой с температурой от 15 до 25 градусов по Цельсию. Влажная прохладная ткань или обернутая охлаждающая подушечка также могут облегчить состояние при солнечном ожоге. Однако не следует класть его слишком холодным на пораженные участки кожи.Специальные лосьоны после загара с декспантенолом также могутпосле принятия солнечных ванн.Ранее МедикФорум писал о пользе тыквенного масла.

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