Гинеколог Фисюк: женщина может не замечать беременность вплоть до родов

«Можно не догадываться о своей беременности до 20 недель, а иногда – вплоть до самых родов», - поделилась Виктория Фисюк с «Известиями».

Гинеколог Фисюк рассказала о существовании скрытой беременности, которая может развиваться незаметно для самой женщины. Медик отметила, что, будучи в целом редким явлением, такая беременность все же встречается – отрицать возможность подобных случаев нельзя.Гинеколог проинформировал, что иногда у забеременевших женщин наблюдаются выделения, способные показаться менструацией. Если женщина не следит за своим циклом, она может не замечать беременность, порой вплоть до родов.Специалистка добавила, что у некоторых женщин встречаются особенности в работе организма, в связи с которыми у них могут периодически отсутствовать менструации (например, так бывает при аменорее, патологиях яичников). В этих случках наступившая беременность может долго оставаться неопознанной, и сами женщины могут не подозревать о своем положении.Кроме того, женщина может не замечать беременность, если имеются значительные излишки веса. При большой жировой прослойке не ощущаются шевеления ребенка, добавила эксперт.Также гинеколог Фисюк обратила внимание на то, что очень редко наблюдаются случаи, когда женщины отрицают наличие беременности из-за сильного страха перед родами.Ранее портал MedikForum.ru писал о причинах быстрого набора веса у женщин.

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