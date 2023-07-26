Эндокринолог Юрочкин назвал причины быстрого набора веса у женщин

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взвешивание

Эндокринолог Александр Юрочкин: лишний вес при нормальном питании и достаточной физической активности может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

Врач Юрочкин сообщил в беседе с «МедикФорум», что наличие лишних килограммов не обязательно является проблемой. При некотором излишке веса вполне возможно оставаться здоровым человеком, отметил специалист. В то же время быстрый набор веса в условиях, когда нет переедания и присутствует физическая активность, может быть тревожным признаком серьезных медицинских проблем.

Эндокринолог Юрочкин назвал причины быстрого набора веса у женщин.

Низкая активность щитовидной железы (гипотиреоз). Основной функцией, которую контролирует щитовидная железа, является обмен веществ. Ослабление ее активности означает, что обменные процессы осуществляются медленнее, тормозится метаболизм (осуществляемый в состоянии покоя) и жировая масса накапливается быстрее (особенно когда употребляются углеводные продукты). Помимо упрямой полноты на гипотиреоз также указывают повышенная усталость, вялость, дневная сонливость (вкупе с трудным засыпанием ночью), слезливость, обильное выпадение волос, сухость кожи.

Синдром поликистозных яичников (СПКЯ). Еще одна «женская пролема», вызванная гормонами. СПКЯ – это эндокринное заболевание, при котором происходит сбой в выработке половых гормонов эстрогена и тестостерона. По словам Юрочкина, у женщин с этой патологией нарушается способ использования организмом инсулина – гормона, отвечающего за преобразование углеводов в энергию. Именно в связи с этим происходит увеличение веса.

Перименопауза и менопауза. Уже во перименопаузы (период, который предшествует у женщин менопаузе) в женском организме может произойти быстрое снижение количества гормонов, что негативно сказывается на его метаболизме и способствует быстрому набору веса.

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Болезнь Кушинга. В кризисных ситуациях тело вырабатывает, кортизол, «гормон стресса». Если его уровень в организме станет слишком высоким, может развиться болезнь Кушинга с таким неприятным побочным эффектом как жировые отложения в области живота и верхней части тела. В некоторых случаях болезнь Кушинга развивается из-за опухоли мозга.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление хороших жиров в первой половине дня способствует похудению.

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Теги : лишний вес, женское здоровье, Александр Юрочкин
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