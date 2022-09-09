Внематочная беременность: как ее вовремя распознать?

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узи

Врач-гинеколог Татьяна Илюхина рассказала, по каким симптомам можно распознать внематочную беременность, а также поделилась своим опытом из врачебной практики.

Внематочная беременность в самом начале нередко проходит гладко, без жалоб, поэтому не вызывает никаких подозрений со стороны женщины. Этим и опасна данная ситуация.

«Недавно обратилась пациентка — 35 лет, четыре месяца беременности, не наблюдалась, жалоб нет. По УЗИ с плодом всё в порядке. Но рядом с плодом я вдруг увидела небеременную матку. Плодное яйцо прикрепилось в брюшной полости. Крайне редкий случай», — говорит эксперт.

Женщину пришлось экстренно оперировать, все прошло успешно. Как правило, внематочная беременность встречается в трубах. Реже в шейке матки, яичнике, брюшной полости. Иногда плодное яйцо может прикрепиться в углу матки.

Тест на внематочную беременность


Заподозрить неладное можно по таким симптомам: задержка месячных, положительный или непонятный тест на ХГЧ в моче. При этом болезненные ощущения или кровомазанье могут быть вообще не у всех.

Родился первый ребенок от внематочной беременности


В группе риска те, у кого уже была внематочная беременность; пациенты с хроническими воспалениями в органах малого таза. Довольно часто внематочная беременность встречается при ЭКО. Провоцирующим фактором также является внематочная спираль.
Татьяна Илюхина
Татьяна Илюхина
Здоровье
Гинеколог
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Теги : Татьяна Илюхина, внематочная беременность, узи
Внематочная беременность: как ее вовремя распознать?
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