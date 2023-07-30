Врач Алисова объяснила, откуда берется изжога и как ее предотвратить
Если жгучая боль распространяется по грудине, и вам приходится отрыгивать, это касается и вас: изжога, также известная как рефлюкс. То, что может происходить время от времени, должно мотивировать вас посетить врача самое позднее, если вы страдаете от этого еженедельно или даже почти ежедневно.
"Когда у вас изжога, мышца-сфинктер между пищеводом и желудком больше не может работать должным образом, что приводит к повышению уровня желудочной кислоты", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.
От изжоги страдают многие люди, в том числе беременные женщины, люди с избыточным весом или любители жирной, тяжелой пищи. В этих случаях возникает большая нагрузка на желудок, поэтому увеличивается давление и на мышцу сфинктера, возможно, мешая ему выполнять свою работу.
Причины изжоги
Если ваш желудок вырабатывает слишком много желудочной кислоты, например, из-за того, что вы едите слишком много кислой пищи вместо щелочной или потому, что вы едите слишком много и слишком быстро в запале, это также может проявляться в виде изжоги.
В результате иногда избыточная желудочная кислота может затекать обратно в пищевод и раздражать там чувствительную слизистую оболочку.
Больные чувствуют это очень отчетливо, особенно в положении лежа.
Однако никому, чье качество жизни нарушает постоянная изжога, не приходится с этим сталкиваться. Как переход на более здоровый образ жизни и диету, так и медицинская поддержка лекарствами могут помочь снова взять под контроль неприятную изжогу.
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