Врач Алисова объяснила, откуда берется изжога и как ее предотвратить

Если жгучая боль распространяется по грудине, и вам приходится отрыгивать, это касается и вас: изжога, также известная как рефлюкс. То, что может происходить время от времени, должно мотивировать вас посетить врача самое позднее, если вы страдаете от этого еженедельно или даже почти ежедневно.





"Когда у вас изжога, мышца-сфинктер между пищеводом и желудком больше не может работать должным образом, что приводит к повышению уровня желудочной кислоты", - говорит врач-гастроэнтеролог Александра Алисова специально для МедикФорум.





Причины изжоги

"Более высокая подушка и отказ от ужина непосредственно перед сном могут принести облегчение".

"Кстати, даже одежда, которую вы носите, может способствовать тому, чтобы изжога появлялась реже или чаще. Потому что поясные ремни или обтягивающие брюки, которые давят на живот, также могут способствовать рефлюксу".

От изжоги страдают многие люди, в том числе беременные женщины, люди с избыточным весом или любители жирной, тяжелой пищи. В этих случаях возникает большая нагрузка на желудок, поэтому увеличивается давление и на мышцу сфинктера, возможно, мешая ему выполнять свою работу.Если ваш желудок вырабатывает, например, из-за того, что вы едите слишком много кислойвместо щелочной или потому, что вы едите слишком много и слишком быстро в запале, это также может проявляться в виде изжоги.В результате иногда избыточная желудочная кислота может затекать обратно в пищевод иБольные чувствуют это очень отчетливо, особенноОднако никому, чье качество жизни нарушает постоянная изжога, не приходится с этим сталкиваться. Как переход на, так и медицинская поддержкамогут помочь снова взять под контроль неприятную изжогу.Ранее МедикФорум писал о пользе оливкового масла.

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