Врач Мясников высказался о способности оливкового масла защищать от деменции

«У людей, которые потребляли более половины столовой ложки оливкового масла в день, риск смерти от деменции был на 28% ниже».

«Дело не в чудотворных свойствах самого масла, а в том образе питания, который подразумевает его употребление и известен как средиземноморская диета», - высказался известный медик.

По данным «Общественной службы новостей», исследователями из США было установлено, что употребление этого масла препятствует возникновению деменции, ощутимо снижая риск возрастного слабоумия.В своем комментарии врач Мясников отметил, что оливковое масло является частью рациона с эффектом профилактики возрастного упадка мозга.Он напомнил, что в такой диете присутствуют блюда из рыбы, много орехов, овощей и фруктов, мало красного мяса и сладкого, отсутствуют консервы, допустимо красное вино. Что касается конкретно оливкового масла, его пользу преувеличивают благодаря стараниям маркетологов – оно не более полезно, чем подсолнечное масло (нерафинированное). Употреблять следует и то, и другое.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что продукты с пробиотиками могут улучшать функционирование мозга.

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