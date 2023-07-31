Express: врач Дебора Ли рассказала о вздутии живота как раннем признаке рака

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женщина держится за живот

По словам врача Деборы Ли, стойкое вздутие живота может оказаться предупреждающим симптомом нескольких видов рака.

Врач Дебора Ли рассказала о вздутии живота как раннем признаке рака – подобным образом, например, могут проявляться злокачественные опухоли, возникающие в поджелудочной железе, кишечнике, яичниках. Интервью с медиком опубликовало британское издание Express.

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Рак поджелудочной железы. Дебора Ли отметила, что всегда важно обращать внимание на то, сопровождается ли вздутие другими симптомами. При этом виде рака на фоне вздутия живота могут возникать следующие состояния:
  • метеоризм
  • частая отрыжка
  • быстрая утомляемость, усталость
  • озноб,
  • повышение температуры
Рак яичников. Медик отметила, что вздутие в его случае часто оказывается одним из наиболее ранних симптомов. Также его могут сопровождать следующие изменения в состоянии организма:
  • боли в животе
  • исчезновение аппетита
  • быстро возникающее насыщение во время еды.
Рак кишечника. Постоянное вздутие является одним из его проявлений. Вместе с ним можно заметить такие признаки как
  • проблемы со стулом
  • потеря веса
  • боли при посещении туалета.
Врач уточнила, что если названные симптомы наблюдаются на протяжении минимум трех недель и не проходят, несмотря на попытки их исправить, нужно обязательно обратиться к врачу и сообщить о них.

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«Важно отметить, что когда мы говорим «постоянный», это не значит, что симптом присутствует все время. Он может уходить, но всегда возвращается», - дополнила эксперт.

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