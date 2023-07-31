Express: врач Дебора Ли рассказала о вздутии живота как раннем признаке рака

метеоризм

частая отрыжка

быстрая утомляемость, усталость

озноб,

повышение температуры

боли в животе

исчезновение аппетита

быстро возникающее насыщение во время еды.

проблемы со стулом

потеря веса

боли при посещении туалета.

«Важно отметить, что когда мы говорим «постоянный», это не значит, что симптом присутствует все время. Он может уходить, но всегда возвращается», - дополнила эксперт.

Врач Дебора Ли рассказала о вздутии живота как раннем признаке рака – подобным образом, например, могут проявляться злокачественные опухоли, возникающие в поджелудочной железе, кишечнике, яичниках. Интервью с медиком опубликовало британское издание Express.Дебора Ли отметила, что всегда важно обращать внимание на то, сопровождается ли вздутие другими симптомами. При этом виде рака на фоне вздутия живота могут возникать следующие состояния:Медик отметила, что вздутие в его случае часто оказывается одним из наиболее ранних симптомов. Также его могут сопровождать следующие изменения в состоянии организма:Постоянное вздутие является одним из его проявлений. Вместе с ним можно заметить такие признаки какВрач уточнила, что если названные симптомы наблюдаются на протяжении минимум трех недель и не проходят, несмотря на попытки их исправить, нужно обязательно обратиться к врачу и сообщить о них.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье газировки может вести к развитию рака пищевода.

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