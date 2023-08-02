Врач Мясников: ключевой причиной рака пищевода является генетика

«Мы знаем, что в Африке и Азии в районе Китая рак пищевода встречается в шестнадцать раз чаще, и дело не в том, что они там едят что-то не то, хотя, конечно, горячий чай после острой пищи не очень полезен», - сказал доктор о влиянии генетики в беседе с «ОСН».

«ВПЧ очень большую роль играет в развитии рака пищевода, но от него есть прививка», - подчеркнул врач, посоветовав россиянам прививаться.

Врач Мясников рассказал в интервью, что постоянно возникающая изжога может быть признаком рака пищевода – правда, только в очень редких случаях. Это неприятное состояние развивается, когда в пищевод проникает кислое содержимое желудка. Мясников пояснил, что у людей с проблемой изжоги как правило возникает такая патология как пищевод Баррета. Его перерождение в рак – это только два процента случаев, уточнил эксперт.Заслуженный врач России констатировал, что ключевой причиной рака пищевода является генетика.Кроме того, существуют факторы, которые увеличивают риск заболеть раком пищевода. По словам Мясникова, к заболеванию больше склонны курильщики, чем некурящие люди, а также злоупотребляющие алкоголем граждане. Наличие некоторых инфекций тоже делает риск рака пищевода более весомым – к ним в первую очередь относится ВПЧ (вирус папилломы человека), а также хеликобактер пилори.Говоря о симптомах заболевания, он указал на их длительное отсутствие и неспецифичность. Одним из характерных признаков являются неожиданно возникающие трудности с проглатыванием пищи, жидкости, слюны. Если появляется стойкая изжога, то правильнее всего будет выполнить гастроскопию, поделился эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что вздутие живота может быть ранним признаком рака органов брюшной полости.

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