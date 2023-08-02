«Уровень связанной с алкоголем смертности мужчин в период с 2018 по 2020 год увеличился на 12,5%. Уровень смертности женщин – на 14,7%», - приводит издание расчеты специалистов.

«Сейчас женщины пьют больше алкоголя, чем раньше, поскольку теперь это считается нормальным, что не всегда было так», - цитирует их журнал.

Женщины стали пить больше алкоголя и чаще умирать от последствий алкоголизма – об этом говорят выводы исследователей, которые были опубликованы журналом JAMA Network. Ученые констатировали, что динамика роста «алкогольных» женских смертей за несколько последних лет превзошла аналогичные показатели смертности среди мужчин.Исследование было проведено учеными из Нью-Йоркского университета Хофстра, Гарвардской медицинской школы и Университета Южной Каролины. Ими были проанализированы почти 606 000 случаев смертей, связанных с потреблением алкоголя, зафиксированных в период с 1999 по 2020 год. Авторы проекта констатировали, что данные последних трех лет этого периода особенно красноречиво свидетельствуют, что употребление алкоголя женщинами выросло существенно как никогда.Медики отмечают, что такая тенденция вызывает тревогу, потому что употребление алкоголя имеет более серьезные последствия для женщин, чем для мужчин. Также они указывают на изменение социальной модели потребления алкоголя.Кроме того, потребление алкоголя женщинами эксперты связывают с возросшим в социуме уровнем стресса и напряжения. По их словам, подверженность женщин тревожным расстройствам также увеличилась – им стало тяжелее, чем раньше справляться с обязанностями матерей, хозяек и работниц.В женском теле содержится более высокий процент жира и более низкий процент воды в организме, чем у мужчин – это приводит к более высоким концентрациям алкоголя в крови и обуславливает его более значительное токсичное действие на организм.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что даже небольшое количество употребляемого алкоголя может вести к проблемам с повышенным давлением.

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