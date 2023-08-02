Плохие отношения в браке повышают для мужчин риск инсульта и смерти от разных причин
Несчастливый брак укорачивает жизнь мужчинам.
Исследователи, представляющие Школу общественного здравоохранения Тель-Авивского университета, высказались о том, что в список факторов, повышающих для мужчин риск смерти, следует внести пункт о плохих отношениях в браке. Ученые убеждены, что несчастливая семейная жизнь оказывает на здоровье мужчин существенное негативное влияние наряду с вредными привычками, такими как курение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.
В частности, они подсчитали:
«Мужчины с плохими отношениями в браке, имеют на 94% больше шансов получить инсульт в течение тридцати лет и на 21% больше шансов умереть по любой причине».
Журнал клинической медицины, рассказавший об исследовании, сообщил, что объектом наблюдения ученых стали 9000 мужчин, чьи данные собирались на протяжении 32 лет. По итогам этих наблюдений специалисты констатировали, что в неудачном браке мужчины с большей вероятностью подвергаются депрессии, тревоге и стрессу, которые повышают риск инсульта для представителей сильного пола. Кроме того, с этими проблемами мужчины часто пытаются справиться, делая нездоровый выбор (то есть, употребляют алкоголь, вредную еду, курят).
Симптоматично, что полученные израильскими специалистами данные согласуются с предыдущими исследованиями, доказывающими пагубное влияние плохих отношений в браке на продолжительность жизни мужчин и женщин. Эти исследования также демонстрируют то, что счастливая жизнь с супругом может продлевать жизнь, снижая риск смерти по любой причине.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что современные женщина стали пить слишком много алкоголя.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Оставить комментарий