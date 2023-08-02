Плохие отношения в браке повышают для мужчин риск инсульта и смерти от разных причин

«Мужчины с плохими отношениями в браке, имеют на 94% больше шансов получить инсульт в течение тридцати лет и на 21% больше шансов умереть по любой причине».

Исследователи, представляющие Школу общественного здравоохранения Тель-Авивского университета, высказались о том, что в список факторов, повышающих для мужчин риск смерти, следует внести пункт о плохих отношениях в браке. Ученые убеждены, что несчастливая семейная жизнь оказывает на здоровье мужчин существенное негативное влияние наряду с вредными привычками, такими как курение, отсутствие физической активности и чрезмерное употребление алкоголя.В частности, они подсчитали:Журнал клинической медицины, рассказавший об исследовании, сообщил, что объектом наблюдения ученых стали 9000 мужчин, чьи данные собирались на протяжении 32 лет. По итогам этих наблюдений специалисты констатировали, что в неудачном браке мужчины с большей вероятностью подвергаются депрессии, тревоге и стрессу, которые повышают риск инсульта для представителей сильного пола. Кроме того, с этими проблемами мужчины часто пытаются справиться, делая нездоровый выбор (то есть, употребляют алкоголь, вредную еду, курят).Симптоматично, что полученные израильскими специалистами данные согласуются с предыдущими исследованиями, доказывающими пагубное влияние плохих отношений в браке на продолжительность жизни мужчин и женщин. Эти исследования также демонстрируют то, что счастливая жизнь с супругом может продлевать жизнь, снижая риск смерти по любой причине.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что современные женщина стали пить слишком много алкоголя.

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