Врач Андреева: проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%

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Врач Андреева: проблемы со зрением увеличивают риск слабоумия на 33%


Существует связь между потерей зрения и деменцией.


Проблемы со зрением могут не только повлиять на социальную жизнь человека, но и привести к ряду негативных последствий для здоровья.

Проблемы со зрением действительно имеют значение, потому что они влияют на все аспекты жизни человека. Они влияют на их способность работать и на то, как они могут проводить свободное время со своими друзьями и семьей. И, что еще более важно, проблемы со зрением связаны с рядом других негативных последствий для здоровья.

"Люди с проблемами зрения более склонны к слабоумию. Более того, у людей с нарушением зрения вдаль или слепотой от умеренной до тяжелой степени заболеваемость деменцией увеличилась до 33 процентов. В нашей культуре иногда бытует мнение, что потеря зрения — это нормальная часть старения. Но на самом деле это не так. С возрастом мы теряем зрение из-за проблем с глазами, большинство из которых можно вылечить", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.



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Необходимость в очках или операции по удалению катаракты — это две основные причины, по которым мы можем потерять зрение по мере старения, и они полностью излечимы. Хотя исследование не может утверждать, что нарушение зрения вызывает деменцию, тем не менее, связь была отмечена.


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Ожирение связано с деменцией в пожилом возрасте, которую можно вылечить, похудев. Еще одним фактором риска развития деменции является курение, которое повышает риск развития деменции на 80 процентов.


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