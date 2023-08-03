Невролог Богомолова: вздрагивания при засыпании могут указывать на эпилепсию и рак

«Это нормальное физиологическое явление, которое называется доброкачественная миоклония сна (ДМС)», - пояснила невролог Богомолова в интервью «Москве 24».

«Эпилепсия, очаговые и диффузные процессы головного мозга, метаболические нарушения (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), тремор, синдром навязчивых движений, нарушения обмена кальция в организме».

вздрагивания стали возникать более часто

вздрагивания стали более выраженными, интенсивными

сильные вздрагивания появились у человека, который их раньше не ощущал

нарушается речь

возникают проблемы с движениями

нарушается память

меняется чувствительность тела

происходит потеря сознания.

«Также показаться доктору необходимо, если, кроме вздрагиваний, при засыпании у человека появляется ощущение вялости, астения, поднимается температура», - поделилась медик.

Вздрагивания при засыпании хотя бы раз в жизни ощущали большинство взрослых людей.Вместе с тем, добавила медик, возникновение такого вздрагивания может оказаться тревожным сигналом имеющихся у человека серьезных проблем со здоровьем. Олеся Богомолова отметила, что оно может указывать на эпилепсию и даже рак. Врач перечислила патологии, способные проявляться подобным симптомом:По словам невролога, при вздрагиваниях во время засыпания нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование, если у человека происходят следующие изменения:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут возникать в жару у сердечников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.