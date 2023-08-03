Невролог Богомолова: вздрагивания при засыпании могут указывать на эпилепсию и рак

110 Фото: https://unsplash.com/photos/0Ymt53tBapQ
нога под одеялом

Невролог Олеся Богомолова: иногда вздрагивания при засыпании имеют патологическую причину и требуют обследования у врача.

Вздрагивания при засыпании хотя бы раз в жизни ощущали большинство взрослых людей.

Почему возникают вздрагивания во сне


«Это нормальное физиологическое явление, которое называется доброкачественная миоклония сна (ДМС)», - пояснила невролог Богомолова в интервью «Москве 24».

Вместе с тем, добавила медик, возникновение такого вздрагивания может оказаться тревожным сигналом имеющихся у человека серьезных проблем со здоровьем. Олеся Богомолова отметила, что оно может указывать на эпилепсию и даже рак. Врач перечислила патологии, способные проявляться подобным симптомом:

Ночные вздрагивания могут оповещать об опасности


«Эпилепсия, очаговые и диффузные процессы головного мозга, метаболические нарушения (например, при образовании злокачественных опухолей или токсическом поражении), тремор, синдром навязчивых движений, нарушения обмена кальция в организме».

По словам невролога, при вздрагиваниях во время засыпания нужно обязательно обратиться к врачу и пройти обследование, если у человека происходят следующие изменения:
  • вздрагивания стали возникать более часто
  • вздрагивания стали более выраженными, интенсивными
  • сильные вздрагивания появились у человека, который их раньше не ощущал
  • нарушается речь
  • возникают проблемы с движениями
  • нарушается память
  • меняется чувствительность тела
  • происходит потеря сознания.
«Также показаться доктору необходимо, если, кроме вздрагиваний, при засыпании у человека появляется ощущение вялости, астения, поднимается температура», - поделилась медик.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие нарушения могут возникать в жару у сердечников.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.

Олеся Богомолова
Олеся Богомолова
Здоровье
врач-невролог
Читать MedikForum.ru в
Невролог Богомолова: судороги в ногах могут говорить о серьезных заболеваниях
Проблемы с мочеиспусканием: где искать причину?
Вздрагивание при засыпании и судороги ног во сне: норма или опасный симптом?
Теги : вздрагивания во сне, признаки болезней, Олеся Богомолова
Невролог Богомолова: вздрагивания при засыпании могут указывать на эпилепсию и рак
Врач Оюнарова: в жару при болезнях сердца и сосудов возможны серьезные осложнения
Врач Захарова объяснила, вредно ли хрустеть пальцами