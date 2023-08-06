Диетолог Пономарева объясняет, можно ли пить колу без сахара

Без сахара и с низким содержанием калорий — благодаря этим свойствам Cola Zero является популярной альтернативой для любителей кока-колы, заботящихся о своем здоровье. Но это не делает Cola Zero здоровой.

Вот почему Cola Zero вредна для здоровья

"Cola Zero среди прочих ингредиентов подслащен аспартамом. Это искусственный подсластитель, предположительно канцерогенный", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.

Cola Zero имеет преимущество перед обычной Coca-Cola в том, что в ней меньше калорий. Тем не менее, есть множество причин, по которым она до сих пор не считается здоровой пищей. Диетолог объясняет почему.: как следует из названия, это подкислитель. Этои поэтому может нанести вред вашим зубам, утверждает диетолог.Cola Zero также содержит другие подсластители, а именно цикламат натрия и ацесульфам К. Поскольку подсластителии особенно тягу к жирной пище,, - говорит Пономарева.Ранее МедикФорум писал о пользе сливы для печени.

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