Диетолог Пономарева объясняет, можно ли пить колу без сахара
Без сахара и с низким содержанием калорий — благодаря этим свойствам Cola Zero является популярной альтернативой для любителей кока-колы, заботящихся о своем здоровье. Но это не делает Cola Zero здоровой.
Вот почему Cola Zero вредна для здоровья
Cola Zero имеет преимущество перед обычной Coca-Cola в том, что в ней меньше калорий. Тем не менее, есть множество причин, по которым она до сих пор не считается здоровой пищей. Диетолог объясняет почему.
"Cola Zero среди прочих ингредиентов подслащен аспартамом. Это искусственный подсластитель, предположительно канцерогенный", - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.
Фосфорная кислота: как следует из названия, это подкислитель. Это разрушает зубную эмаль и поэтому может нанести вред вашим зубам, утверждает диетолог.
Cola Zero также содержит другие подсластители, а именно цикламат натрия и ацесульфам К. Поскольку подсластители стимулируют аппетит и особенно тягу к жирной пище, "регулярное употребление может привести к увеличению веса", - говорит Пономарева.
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