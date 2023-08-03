Диетолог Гридина: слива помогает улучшить состояние печени и продлить молодость.

«В сливах много антиоксидантов и витаминов С, А, группы В, которые препятствуют старению клеток организма», - сообщила она изданию Life.

«Регулярное употребление в пищу слив благоприятно сказывается на работе печени», - констатировала диетолог Гридина.

Диетолог Гридина рассказала в интервью, что недорогая, повсеместно распространенная в России слива является продуктом, способствующим сохранению молодости.Кроме того, слива отличается большим количеством клетчатки, способствующей росту полезной микрофлоры кишечника, – это не только позитивно сказывается на пищеварении, но и становится превосходной поддержкой для иммунитета, укрепляет здоровье в целом. Также благодаря обилию клетчатки и содержанию витаминов слива помогает улучшить состояние печени.Специалистка обратила внимание на то, что в сливе содержится фруктоза. При имеющихся проблемах с весом или при сахарном диабете есть ее нужно с осторожностью, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какими продуктами не сочетаются рис и гречка.

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