Диетолог Гридина: слива помогает улучшить состояние печени и продлить молодость.

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сливы

Диетолог Наталия Гридина назвала сливу доступным продуктом для продления молодости и улучшения многих показателей здоровья.

Диетолог Гридина рассказала в интервью, что недорогая, повсеместно распространенная в России слива является продуктом, способствующим сохранению молодости.

«В сливах много антиоксидантов и витаминов С, А, группы В, которые препятствуют старению клеток организма», - сообщила она изданию Life.

Кроме того, слива отличается большим количеством клетчатки, способствующей росту полезной микрофлоры кишечника, – это не только позитивно сказывается на пищеварении, но и становится превосходной поддержкой для иммунитета, укрепляет здоровье в целом. Также благодаря обилию клетчатки и содержанию витаминов слива помогает улучшить состояние печени.

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«Регулярное употребление в пищу слив благоприятно сказывается на работе печени», - констатировала диетолог Гридина.

Специалистка обратила внимание на то, что в сливе содержится фруктоза. При имеющихся проблемах с весом или при сахарном диабете есть ее нужно с осторожностью, лучше предварительно проконсультироваться с врачом.

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Наталия Гридина
Наталия Гридина
ЗОЖ
врач-диетолог
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Теги : польза сливы, продление молодости, Наталия Гридина
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