Express: головокружение при вставании может быть одним из признаков рака легких

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головокружение

Онкологи рассказали о неочевидных признаках рака легких, об этом сообщило издание Express.

Рак легких является вторым наиболее распространенным видом рака в мире, однако многие люди не знают его симптомов. Онкологи из Cancer Research UK рассказали Express о признаках опасного онкозаболевания, включая те, которые не ассоциируются с легкими.

Специалисты констатировали: на начальных стадиях заболевание часто протекает бессимптомно. Но также может развиваться кашель, который не проходит в течение длительного времени, или возникают проблемы с дыханием.

«Если вы стали чувствовать одышку при выполнении действий, которые не вызывали у вас проблем в прошлом, это признак того, что вам следует обратиться к врачу», - посоветовали врачи.

Изменения формы ногтей и пальцев тоже могут быть признаком рака легких. В частности, кончики пальцев увеличиваются, что делает пальцы похожими на барабанные палочки, а ногти на них становятся более выпуклыми, напоминая стекло часов. Патогенетический механизм такого изменения остается до сих пор неясным. Замечено, что увеличение кончиков пальцев встречается обычно у больных немелкоклеточным раком легкого.

Одним из признаков рака легких может быть головокружение при вставании или возникающие у человека состояния дурноты. Это происходит из-за развития паранеопластического синдрома, который статистически чаще встречается при заболевании мелкоклеточным раком легкого.

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«Паранеопластический синдром возникает из-за гормонов, выделяемых опухолями. Его провления включают головные боли, рвоту, спутанность сознания, чувство усталости, мышечную слабость, судороги, головокружение и обмороки, запоры», - проинформировали онкологи.

Помимо того, при этом заболевании наблюдается опущение одного века, а лицо начинает потеть только на одной стороне. Вдобавок заболевший человек  может ощущать боль в плече, а также боль и онемение в руке, шее и голове.

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