Терапевт Белова: запах чеснока от тела может исходить при болезнях печени

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неприятный запах

Врач-терапевт Александра Белова: некоторые запахи тела «предупреждают» об имеющихся заболеваниях.

Терапевт Белова отметила в комментарии для «МедикФорум», что часто тот или иной запах тела возникает по безобидной причине (в основном в связи со съеденной пищей), но также тесный аромат может сигнализировать о проблемах со здоровьем.

В частности, специфический запах может возникать в результате развития диабетического кетоацидоза – острого, серьезного и опасного для жизни осложнения сахарного диабета, вызванного недостатком инсулина.

«Диабетический кетоацидоз характеризуется учащенным и глубоким дыханием, оставляющим запах гнилого яблока из-за присутствия в выдыхаемом воздухе летучего ацетона», - уточнила терапевт Белова.

Кроме того, особый запах, исходящий от тела, можно ощутить в случае почечной недостаточности, которая бывает как острой, так и хронической. При почечной недостаточности почки перестают выполнять важные функции, включая фильтрацию крови и расщепление вредных элементов и веществ. В результате может произойти накопление токсинов в крови, придающее телу запах аммиака.

Болезнь печени – еще одна возможная причина неприятного телесного запаха. В частности, запах чеснока от тела может исходить именно при болезнях печени.

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«Когда печень перестает работать должным образом, в моче, поте и дыхании накапливаются токсины и другие вредные вещества, которые затем выводятся через потовые железы. Пот при этом может отдавать хлоркой», - предупредила терапевт.

Белова добавила, что людей с тяжелым заболеванием печени в дыхании могут чувствоваться «ароматы» плесени чеснока, несвежих яиц.

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Теги : запахи тела, признаки болезней, Александра Белова
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