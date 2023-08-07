Министр здравоохранения Охлопков: запах ацетона от тела может вызываться диабетом

«Резко изменившийся запах пота может быть индикатором заболевания».

«После обильного употребления спиртных напитков человек выделят так называемый похмельный пот – так организм выводит продукты распада алкоголя», - добавил Охлопков.

«Если от человека исходит запах ацетона или альдегидный запах груш, можно заподозрить у него сахарный диабет», - сказал Михаил Охлопков.

похожий на аммиак – патология почек

уксусный или кислый – туберкулез, дефицит витамина Д

напоминающий вареный яичный бело – патологии желудка или кишечника

хлорка или как свежая рыба – болезни печени.

Михаил Охлопков заявил:Глава карельского минздрава отметил, что пот, выделяемый здоровым чистым телом, практически не имеет запаха. В непатологических случаях изменить его могут некоторые продукты или употребляемые спиртные напитки. Например, цветная капуста, чеснок и лук, брокколи, карри, тмин придают запаху тела и пота оттенок серы. Напоминающий рыбу запах может появиться, если были съедены свеклв, соя, шпинат.Также министр здравоохранения Карелии посоветовал россиянам не оставлять без внимания изменение запаха пота, который вдруг приобретает неприятный «аромат». К примеру, запах ацетона от тела может вызываться диабетом – заболеванием, которое способно годами развиваться недиагностированным.Другие запахи, которые могут указывать на заболевания:Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как отличить геморрой от рака кишечника.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.