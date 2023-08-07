Министр здравоохранения Охлопков: запах ацетона от тела может вызываться диабетом

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неприятный запах от тела

По словам министра здравоохранения Карелии Михаила Охлопкова, резкое изменение запаха телесного пота может говорить о развитии внутренних заболеваний.

Михаил Охлопков заявил:

«Резко изменившийся запах пота может быть индикатором заболевания».

Глава карельского минздрава отметил, что пот, выделяемый здоровым чистым телом, практически не имеет запаха. В непатологических случаях изменить его могут некоторые продукты или употребляемые спиртные напитки. Например, цветная капуста, чеснок и лук, брокколи, карри, тмин придают запаху тела и пота оттенок серы. Напоминающий рыбу запах может появиться, если были съедены свеклв, соя, шпинат.

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«После обильного употребления спиртных напитков человек выделят так называемый похмельный пот – так организм выводит продукты распада алкоголя», - добавил Охлопков.

Также министр здравоохранения Карелии посоветовал россиянам не оставлять без внимания изменение запаха пота, который вдруг приобретает неприятный «аромат». К примеру, запах ацетона от тела может вызываться диабетом – заболеванием, которое способно годами развиваться недиагностированным.

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«Если от человека исходит запах ацетона или альдегидный запах груш, можно заподозрить у него сахарный диабет», - сказал Михаил Охлопков.

Другие запахи, которые могут указывать на заболевания:
  • похожий на аммиак – патология почек
  • уксусный или кислый – туберкулез, дефицит витамина Д
  • напоминающий вареный яичный бело – патологии желудка или кишечника
  • хлорка или как свежая рыба – болезни печени.
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Михаил Охлопков
Михаил Охлопков
Здоровье
глава Минздрава Карелии
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Теги : запах пота, признаки болезней, Михаил Охлопков
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