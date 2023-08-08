Диетолог Кабанов посоветовал россиянам заменять кабачками макароны и картофель

«Кабачок – идеальный кандидат на гарнир. Им прекрасно можно заменить более калорийные картофель или макароны», - поделился Кабанов с «АиФ».

«Кабачок очень легкий и вкусный продукт – идеальная составляющая для растительной диеты», - добавил Кабанов.

Диетолог Кабанов напомнил в интервью о важности употребления в пищу овощей и посоветовал россиянам включить в свой повседневный рацион кабачки. В частности, эти овощи хорошо подходят для гарнира – специалист порекомендовал заменять кабачками макароны и картофель.Эксперт назвал полезным блюдом кабачки, тушеные на растительном масле. Они обеспечивают организм клетчаткой, полезной для развития «хорошей» кишечной микрофлоры, содействующей крепкому иммунитету. Вдобавок с этим блюдом человек получает необходимые полноценному функционированию организма ненасыщенные жирные кислоты.Помимо этого диетолог посоветовал россиянам при отсутствии противопоказаний употреблять в пищу такие овощи как помидоры и баклажаны. В помидорах содержатся вещества снижающие риск болезней сердца вещества полифенолы и витамин С, являющийся мощным антиоксидантом, укрепляющим иммунитет. Что касается баклажанов, они являются богатым источником кремния – микроэлемента, препятствующего развитию тромбоза.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, каким должно быть питание после 30 лет.

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