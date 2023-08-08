Эксперт Верис посоветовал после 30 лет есть продукты с низким гликемическим индексом

«Также сахар ускоряет процесс старения кожи: сахара вступают в химические реакции с белком и повреждают волокна коллагена и эластина – строительного материала кожи», - добавил специалист, беседуя с «Газетой.Ru».

«Стоит быть осторожнее с потреблением картофеля, белого хлеба, арбуза и многих других, казалось бы, обычных продуктов, гликемический индекс которых больше 60», - посоветовал Артем Верис.

«Авокадо, баклажаны, орехи, грибы и другие продукты с низким ГИ необходимо употреблять чаще, а лучше всего – сделать основой своего рациона», - поделился Вернс.

Эксперт Верис сообщил в интервью, что в организме человека после 30 лет происходят процессы, ассоциированные со старением, – это замедление метаболизма, изменение гормонального фона, потеря мышечной массы. Затормозить эти процессы и продлить молодость можно с помощью рациона.Эксперт Верис посоветовал исключить из него рафинированный сахар, поскольку его употребление с возрастом создает проблему избытка калорий и прибавки в весе. Со временем это вызывает нарушение обмена веществ, развитие инсулинорезистентности и как следствие диабета 2 типа.Помимо этого, подчеркнул он, после 30 лет важно знать о гликемическом индексе (ГИ) употребляемых продуктов. ГИ отражает скорость, с которой уровень сахара в крови повышается после съеденного продукта. Пища, вызывающая резкие колебания и скачки глюкозы в крови, обладает высоким ГИ.Он уточнил, что потребление таких продуктов провоцирует активную выработку инсулина, что чревато развитием резистентности к нему, лишнего веса и диабета.Вдобавок эксперт порекомендовал отказаться с возрастом от употребления переработанного мяса в виде разнообразных колбас и сосисок – им следует предпочитать отварное мясо, лучше диетических видов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что употребление молочных продуктов содействует защите от преждевременной смерти.

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