Гинеколог Комарова рассказала как правильно лечить эндометриоз

Врач рассказывает как правильно лечить эндометриоз.





"Эндометриоз — это состояние, при котором ткань, напоминающая ткань стенки матки (внутренняя часть матки, называемая маткой), разрастается в местах за пределами матки. Это заболевание не всегда нуждается в лечении", - говорит врач-гинеколог Елизавета Комарова специально для МедикФорум.









Однако есть ситуации, в которых лечение или вмешательство имеет смысл:

Постоянная боль

Трудности с беременностью (нереализованное желание иметь детей)

Поражение таких органов, как яичники (женские репродуктивные органы) или кишечник из-за неуместных клеток ткани.

Варианты лечения эндометриоза

В зависимости от того, насколько серьезны симптомы и что лучше для пострадавшего, существуют разные способы лечения эндометриоза:

Гормональные препараты: это лекарства, влияющие на гормоны и замедляющие рост очагов эндометриоза.

это лекарства, влияющие на гормоны и замедляющие рост очагов эндометриоза. Операции: удаляются места разрастания ткани (так называемые очаги эндометриоза).

удаляются места разрастания ткани (так называемые очаги эндометриоза). Лекарства: существуют специальные обезболивающие, так называемые нестероидные противовоспалительные препараты (сокращенно НПВП), такие как ацетилсалициловая кислота (также называемая АСК) или ибупрофен. Они могут облегчить боль и спазмы.

Варианты гормонального лечения

Некоторые противозачаточные средства могут помочь облегчить симптомы эндометриоза. Некоторые из этих таблеток принимаются постоянно без обычного перерыва. Это имеет то преимущество, что часто болезненное кровотечение отмены устраняется. В зависимости от того, насколько серьезны симптомы и что лучше для пострадавшего, существуют разные способы лечения эндометриоза:Некоторые противозачаточные средства могут помочь облегчить симптомы эндометриоза. Некоторые из этих таблеток принимаются постоянно без обычного перерыва. Это имеет то преимущество, что часто болезненное кровотечение отмены устраняется.





"Существуют и другие гормональные препараты, которые используются специально для лечения эндометриоза. К ним относятся аналоги ГнРГ. Они подавляют выработку эстрогена в головном мозге".





Но будьте осторожны: эти препараты могут иметь побочные эффекты, похожие на симптомы менопаузы:

перепады настроения

приливы

нарушения сна

сухость в интимной зоне. Плотность костей может уменьшаться при длительном использовании. Поэтому врачи часто комбинируют эту терапию с другими лекарствами, чтобы снизить риск этого побочного эффекта. эти препараты могут иметь побочные эффекты, похожие на симптомы менопаузы:Плотность костей может уменьшаться при длительном использовании. Поэтому врачи часто комбинируют эту терапию с другими лекарствами, чтобы снизить риск этого побочного эффекта.



Варианты хирургического лечения

Если гормональное лечение не помогает или вы страдаете от более серьезных симптомов, таких как бесплодие, решением может стать операция. Часто рекомендуется хирургическое вмешательство, особенно в случае эндометриоза, поражающего такие органы, как кишечник или мочевой пузырь, или при образовании «шоколадных кист» в яичниках.





"Основная цель такой операции – удаление всех очагов эндометриоза. Это можно сделать с помощью различных методов, от лазеров до скальпелей. В некоторых случаях также может потребоваться удаление частей пораженного органа. В большинстве случаев процедура выполняется с помощью лапароскопии, лишь в редких случаях требуется больший разрез брюшной полости".





Иногда лучшим решением для пациентки с эндометриозом является не только один вид лечения. Врачи могут предложить комбинацию медикаментозного и хирургического лечения.

Другие альтернативные варианты лечения





Каждый организм реагирует по-разному. Поэтому многие пациентки ищут дополнительные методы облегчения симптомов эндометриоза. Вот некоторые из этих методов:



Упражнения и релаксация. Такие техники, как йога или тай-чи, могут помочь расслабить тело и уменьшить боль.

Такие техники, как йога или тай-чи, могут помочь расслабить тело и уменьшить боль. Уменьшение стресса: иногда снижение стресса также может помочь облегчить симптомы эндометриоза.

иногда снижение стресса также может помочь облегчить симптомы эндометриоза. Тепло: теплая ванна или грелка на животе могут творить чудеса, чтобы облегчить боль. Тепло может оказывать спазмолитическое и расслабляющее действие.





Однако важно подчеркнуть, что хотя эти альтернативные подходы могут помочь некоторым женщинам, они не всегда научно доказаны, и их эффективность может быть ограничена.





"Без лечения эндометриоз может привести к другим проблемам со здоровьем, таким как хроническая боль и бесплодие. Поэтому важно обратиться к специалисту на ранней стадии".





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