Врач Костенко: боли в груди из-за нагрузки возникают в предынфарктном состоянии

«Как можно скорее, в первые два–три часа после выявления проблемы со здоровьем».

«В предынфарктном состоянии у человека возникают жгучие боли за грудиной. Они могут длиться несколько минут на фоне нагрузки. Например, человек пошел быстрее, поднялся по лестнице, побежал за транспортом, и появилось это ощущение- поделился медик с газетой «Петербургский дневник».

Врач Виктор Костенко напомнил в интервью, что при развитии инфаркта большое значение имеет то, как быстро пострадавший человек получает медпомощь. Говоря о том, когда она должна оказываться, медик уточнил:Костенко добавил, что такую своевременную помощь получают лишь около половины «инфарктников» (примерно 55%). Опоздание с помощью впоследствии отражается на жизнестойкости пациентов и делает менее эффективными те усилия врачей, которые предпринимаются.Врач проинформировал, что состоянием, которое обычно предваряет у человека инфаркт, является ишемическая болезнь сердца. Костенко посоветовал обращать пристальное внимание на жгучие боли, возникающие за грудиной, поскольку они могут говорить о предынфарктном состоянииКостенко обратил внимание на то, что прекращение боли в состоянии покоя может с большой вероятностью указывать на ишемическую болезнь сердца и приближение инфаркта. Связь болевых ощущений с физической активностью и нагрузкой характеризует данные патологии. Это очень серьезный повод для обращения к врачам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи рекомендуют мужчинам не носить телефон в кармане брюк.

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