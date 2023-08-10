Уролог Петрищев: привычка носить телефон в кармане брюк вредит мужскому здоровью

«Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Мобильники способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка», - поделился уролог-андролог с «Газетой.ру».

Уролог Петрищев сообщил в интервью, что такая привычка вредит мужскому здоровью. Постоянно держать телефон в кармане брюк небезопасно, поскольку это негативно сказывается на способности мужчины зачать ребенка.Петрищев уточнил, что этот негативный эффект объясняется способностью телефонов вызывать нежелательный нагрев органов мошонки. При происходящем повышении температуры увеличивается продукция свободных радикалов – окислительных молекул, способных вызывать повреждения на уровне ДНК.По мнению врача, во избежание проблем с фертильностью мужчинам нужно избавляться от привычки носить телефон в кармане брюк, лучше носить их на уровне нагрудных карманов.Также Петрищев посоветовал мужчинам внимательно следить за тем, как располагаются их ноутбуки по отношению к зоне паха. По словам уролога, органы мошонки должны оберегаться от нагрева, поэтому нужно избегать их слишком близкого расположения рядом с работающими устройствами.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные для здоровья кишечника ошибки в питании

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