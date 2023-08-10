Уролог Петрищев: привычка носить телефон в кармане брюк вредит мужскому здоровью
Уролог Владлен Петрищев посоветовал не носить телефон в кармане брюк мужчинам, которые собираются стать отцами.
Уролог Петрищев сообщил в интервью, что такая привычка вредит мужскому здоровью. Постоянно держать телефон в кармане брюк небезопасно, поскольку это негативно сказывается на способности мужчины зачать ребенка.
«Мобильные телефоны часто носят в карманах брюк, происходит повышение температуры органов мошонки, а это вредно для мужского здоровья. Мобильники способны влиять на качество спермы мужчин и возможность зачатия ребенка», - поделился уролог-андролог с «Газетой.ру».
Петрищев уточнил, что этот негативный эффект объясняется способностью телефонов вызывать нежелательный нагрев органов мошонки. При происходящем повышении температуры увеличивается продукция свободных радикалов – окислительных молекул, способных вызывать повреждения на уровне ДНК.
По мнению врача, во избежание проблем с фертильностью мужчинам нужно избавляться от привычки носить телефон в кармане брюк, лучше носить их на уровне нагрудных карманов.
Также Петрищев посоветовал мужчинам внимательно следить за тем, как располагаются их ноутбуки по отношению к зоне паха. По словам уролога, органы мошонки должны оберегаться от нагрева, поэтому нужно избегать их слишком близкого расположения рядом с работающими устройствами.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы опасные для здоровья кишечника ошибки в питании.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Владлен Петрищев
Здоровье
уролог-андролог
Оставить комментарий