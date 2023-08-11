Кардиолог Варфоломеев рассказал как отличить паническую атаку от сердечного приступа





«Основное отличие, на самом деле, в том, что паническая атака может возникнуть в любое время, даже когда вы отдыхаете или даже спите, и она может разбудить вас. Принимая во внимание, что сердечный приступ обычно возникает, когда вы напрягаетесь, и боль не остается только в груди. У многих людей он может спуститься по руке, подняться в челюсть или в область шеи. При панических атаках боль в конце концов утихает, тогда как при сердечных приступах она не исчезает», - говорит врач-кардиолог Олег Варфоломеев специально для МедикФорум.

"Если вы не уверены, что у вас приступ паники или сердечный приступ, будьте осторожны и позвоните в скорую. Медики могут помочь вам принять решение".

Как справиться с паническими атаками

«Запишите три вещи, за которые вы позитивны или благодарны, и сосредоточьтесь на этих трех вещах. И переключите внимание с негативных мыслей на более позитивные».

Профилактика инфаркта

"Шаги — это простой способ измерения физической активности, и большее количество ежедневных шагов было связано с более низким риском сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей".

И панические атаки, и сердечные приступы возникают внезапно и даже вызывают схожие симптомы.Оба этих эпизода могут сопровождаться болью в груди, одышкой, потливостью и чувством страха. Тем не менее, сердечный приступ описывает серьезное неотложное состояние, требующее неотложной медицинской помощи, причем все зависит от времени.Это означает, что возможность быстро определить событие и получить помощь имеет решающее значение.К счастью кардиолог поделился «главным отличием», которое помогло отличить их друг от друга.Несмотря на распространенное мнение, что сердечные приступы — это «мужская проблема», женщины также часто госпитализируется с тяжелыми симптомами.Еще одна вещь, которую следует учитывать, это то, что женщины могут испытывать симптомы сердечного приступа иначе, чем мужчины. Вместо этого женщины могут страдать от таких признаков, как необычная или необъяснимая усталость, тошнота или рвота.Если вы не можете определить, что у вас сердечный приступ или приступ паники, вам следует обратиться за медицинской помощью.Врач Варфоломеев сказал, что главное помнить — это дыхательные упражнения и попытки перефокусировать свои мысли от того, что вызывает у вас стресс.Поэтому он рекомендовал практиковать простое письменное упражнение.Люди старше 70 лет, которые проходят всего на 500 дополнительных шагов в день, могут снизить риск сердечного приступа или инсульта на 14 процентов. Количество шагов, эквивалентное примерно четверти мили, может быть «достижимой» целью для людей старшего возраста.Ранее МедикФорум писал о как рассчитать норму потребления воды.

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