Невролог Шиндряева указала на отличия панической атаки от сердечного приступа

«Панические атаки могут возникнуть в любое время, в том числе в состоянии покоя. Сердечный приступ чаще всего начинается после интенсивной физической нагрузки», - заявила Наталья Шиндряева.

«Пациенты нередко путают гипертонический криз с панической атакой, но и здесь работает то же правило: при кризе боли нарастают и не могут исчезнуть без медицинской помощи», - добавила специалист.

Паническая атака и сердечный приступ бывают очень схожими в своей клинической картине. Тем не менее, эти состояния все же можно отличить, даже не будучи опытным врачом. Об отличиях между ними невролог Шиндряева рассказала в беседе с «Газетой.ru».По словам медика, одно из различий состоит в том, когда возникают паника и инфаркт.Также врач-невролог указала на то, что приступы паники длятся ограниченное время и проходят самостоятельно. Что касается сердечного приступа, вызываемый им дискомфорт и боль не только долго длятся (более 10-15 минут) – человек ощущает их усиление по нарастающей, а также может чувствовать, как боль распространяется на левую сторону тела, включая челюсть, шею, плечо, руку. Что также характерно для инфаркта – боль не устраняется лекарством, не проходит даже после приема нитроглицерина.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как различаются симптомы инфаркта у мужчин и женщин.

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