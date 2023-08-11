Врач Гуреева: вот сколько воды и других жидкостей нужно пить для хорошего самочувствия

Здоровые напитки для ежедневного увлажнения

"Негазированная вода, настоянная вода, несладкие фрукты и травяной чай лучше всего. Однако следует воздерживаться от чрезмерного количества кофе и зеленого чая . В принципе, они также покрывают потребность в жидкости, но, являются скорее едой. Чрезмерное количество может нанести вред здоровью. Например, танин в зеленом чае препятствует усвоению железа и может вызвать изменение цвета зубов", - говорит врач-эндокринолог Антонина Гуреева специально для МедикФорум.

Вот почему организм нуждается в жидкости регулярно

"Упомянутую дозу в 1,5 литра в день нельзя выпивать одним махом – организм чрезвычайно перегружен. Идеальное количество – 200 мл в час – именно столько организм может использовать за это время".

Для спортсменов: употребление алкоголя в экстремальных условиях

Пейте правильно - вот как это работает

Пейте не менее 1,5 литров жидкости в день

Пейте больше, когда вы больны, в жару или после тренировки

Предпочитайте безалкогольные напитки и напитки без сахара комнатной температуры

Стимуляторы, такие как кофе, зеленый чай и потребляйте только безалкогольные напитки в умеренных количествах

Пить время от времени в течение дня, когда появляется жажда

Тот, кто мало пьет, обычно очень быстро это замечает: начинает болеть голова, падает концентрация или наступает головокружение. Давно пора что-то делать.Взрослому человеку необходимо от 1,3 до 1,5 литров жидкости в сутки — таков совет врач-эндокринолога. Пьете ли вы воду или другой напиток, имеет второстепенное значение. Важно, чтобы вы действительно могли утолить жажду, выпив, и чтобы вы делали это в течение дня.Сладкие безалкогольные напитки и компания могут повредить зубы, а также содержат много калорий. Поэтому вам следует избегать их или употреблять только в умеренных количествах.Можно целый день просидеть в офисе или дома на диване — но организм все равно теряет жидкость.Само собой разумеется, что тогда вы должны протянуть руку помощи своему телу, чтобы сохранить баланс жидкости неповрежденным. Важно не только то, что вы пьете, но и когда. Жажда является признаком того, что вам срочно нужна жидкость, особенно когда она теплая.Вот почему желательно употреблять небольшие порции напитков как можно более комнатной температуры, не содержащих алкоголя и сахара.Если вы много занимаетесь спортом, вы обычно больше потеете. Чтобы оставаться продуктивным, вы должны компенсировать потерю жидкости. Так что очевидно, что в этом случае пить придется еще больше. Вода с добавками натрия и магния гарантирует, что вы также поглощаете необходимые для тренировок питательные вещества, которые теряются при потоотделении.То же самое относится к лихорадочным заболеваниям или рвоте и диарее, которые также приводят к увеличению потери жидкости. Гуреева рекомендует выпивать от 0,15 до 0,25 литра воды каждые 15-20 минут при занятиях спортом на выносливость.Ранее МедикФорум писал о пользе лука и чеснока.

Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.