Терапевт Белова: лук и чеснок входят в число полезных продуктов от закупорки сосудов

Терапевт Белова отметила в беседе с «МедикФорум», что орехи содержат клетчатку, магний, полиненасыщенные жиры, витамин Е, антиоксиданты – все компоненты, предотвращающие сердечно-сосудистые заболевания.Фолиевая кислота защищает артерии от затвердевания. Твердые артерии и сосуды плохо расширяются под притоком крови, что повышает риск закупорки.Благодаря его употреблению уменьшается уровень ЛПНП в крови и вместе с этим снижается риск тех отложений в сосудах, которые ведут к атеросклерозу.Терапевт Белова назвала лук и чеснок одними из самых полезных продуктов от закупорки сосудов, поскольку содержащиеся в них масла помогают предотвратить атеросклероз. Чеснок, в частности, стимулирует выработку в организме азота, тем самым улучшая гибкость и эластичность артерий.Данные вещества обладают способностью предотвращать образование тромбов, поддерживают эластичность артерий, укрепляют их стенки. В частности, эти соединения содержатся в яблоках сортов ред делишес и гренни смит.Богатые витамином С, они помогают не допускать повышения уровня липидов в крови, представляющего собой основной риск развития атеросклероза.Как и яблоки, зеленый чай является источником процианидинов, которые повышают эластичность артерий, а также помогают транспортировать кислород и питательные вещества к тканям, мышцам и органам.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что сельдь и скумбрия могут быть подходящей заменой красной рыбе.

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