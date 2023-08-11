Врач Гадзиян: кашель по утрам может быть показателем онкологических заболеваний

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кашель

Врач-хирург Марк Гадзиян рассказал о кашле по утрам как возможном признаке опасных заболеваний.

Врач Гадзиян проинформировал, что симптомом серьезных патологий может оказаться сильный кашель, возникающий у человека утром:

«Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается».

Специалист отметил, что подобным кашлем иногда проявляются злокачественные процессы.

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«Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида», - предупредил медик.

Марк Гадзиян добавил, что возникающий утром кашель может также быть маркером легочных и сердечно-сосудистых болезней. Он посоветовал обращать внимание на присутствие других недомоганий, которые появляются наряду с кашлем.
  • Тревожное чувство в груди.
  • Перебои в сердцебиении.
  • Головные боли, от которых не помогают лекарства.
  • Стойкая изжога.
  • Длительная диарея.
Замечая у себя эти признаки, нужно обязательно обращаться к врачу, подчеркнул эксперт.

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Марк Гадзиян
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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Теги : признаки рака, утреннее недомогание, Марк Гадзиян