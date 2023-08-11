Врач Гадзиян: кашель по утрам может быть показателем онкологических заболеваний
Врач-хирург Марк Гадзиян рассказал о кашле по утрам как возможном признаке опасных заболеваний.
Врач Гадзиян проинформировал, что симптомом серьезных патологий может оказаться сильный кашель, возникающий у человека утром:
«Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается».
Специалист отметил, что подобным кашлем иногда проявляются злокачественные процессы.
«Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида», - предупредил медик.
Марк Гадзиян добавил, что возникающий утром кашель может также быть маркером легочных и сердечно-сосудистых болезней. Он посоветовал обращать внимание на присутствие других недомоганий, которые появляются наряду с кашлем.
- Тревожное чувство в груди.
- Перебои в сердцебиении.
- Головные боли, от которых не помогают лекарства.
- Стойкая изжога.
- Длительная диарея.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить, что сердце человека является здоровым.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
Оставить комментарий