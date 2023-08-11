Врач Гадзиян: кашель по утрам может быть показателем онкологических заболеваний

«Тревожность вызывает сильный кашель по утрам, когда у человека появляется ощущение, что он задыхается».

«Это может быть показателем онкологических заболеваний, трагических последствий ковида», - предупредил медик.

Тревожное чувство в груди.

Перебои в сердцебиении.

Головные боли, от которых не помогают лекарства.

Стойкая изжога.

Длительная диарея.

Врач Гадзиян проинформировал, что симптомом серьезных патологий может оказаться сильный кашель, возникающий у человека утром:Специалист отметил, что подобным кашлем иногда проявляются злокачественные процессы.Марк Гадзиян добавил, что возникающий утром кашель может также быть маркером легочных и сердечно-сосудистых болезней. Он посоветовал обращать внимание на присутствие других недомоганий, которые появляются наряду с кашлем.Замечая у себя эти признаки, нужно обязательно обращаться к врачу, подчеркнул эксперт.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким признакам можно определить, что сердце человека является здоровым.

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