Хирург Гадзиян: тревожное ощущение в груди является одним из наиболее опасных симптомов
Хирург Марк Гадзиян сообщил об опасных симптомах, предупреждающих о серьезных патологиях, возникших в организме.
По словам хирурга Гадзияна, сегодня при проведении диспансеризации тяжелые нарушения в состоянии здоровья выявляют у людей уже в возрасте 25-30 лет. Речь идет о критическом ожирении печени, проблемах со зрением, гипертонии. Кроме того, в молодые годы жизни можно столкнуться с раком кишечника, легкого или горла, причем данные заболевания зачастую оказываются последствием вредных привычек, нездорового образа жизни.
Еще один риск для большинства пациентов – это подверженность тромбам. Хирург Гадзиян отметил, что взрослым людям следует проверять густоту своей крови в рамках профилактических осмотров.
«Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" – и потом умирают за секунды», - высказался медик.
Также Марк Гадзиян рассказал об опасных симптомах, которые могут возникать на фоне онкологических, легочных или сердечно-сосудистых болезней.
Утренний кашель. Специалист предупредил:
«Любого человека, независимо от того, является ли он заядлым курильщиком или никогда не курил, должен насторожить утренний кашель "до задыхания"».
Другие тревожные симптомы:
- Стойкие сильные головные боли.
- Долгое время не проходящая диарея.
- Хроническая изжога.
- Тревожное ощущение в груди.
- Перебои в сердце.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач оцени пиво как наиболее коварный напиток для сердца.
Важно! Информация предоставлена в справочных целях. О противопоказаниях и побочных действиях спрашивайте у специалиста и ни при каких обстоятельствах не занимайтесь самолечением. При первых признаках заболевания обратитесь к врачу.
Марк Гадзиян
Здоровье
хирург-уролог, онкоуролог, кандидат медицинских наук
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