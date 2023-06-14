Хирург Гадзиян: тревожное ощущение в груди является одним из наиболее опасных симптомов

«Люди не сдают анализы крови "на тромбообразование" – и потом умирают за секунды», - высказался медик.

«Любого человека, независимо от того, является ли он заядлым курильщиком или никогда не курил, должен насторожить утренний кашель "до задыхания"».

Стойкие сильные головные боли.

Долгое время не проходящая диарея.

Хроническая изжога.

Тревожное ощущение в груди.

Перебои в сердце.

По словам хирурга Гадзияна, сегодня при проведении диспансеризации тяжелые нарушения в состоянии здоровья выявляют у людей уже в возрасте 25-30 лет. Речь идет о критическом ожирении печени, проблемах со зрением, гипертонии. Кроме того, в молодые годы жизни можно столкнуться с раком кишечника, легкого или горла, причем данные заболевания зачастую оказываются последствием вредных привычек, нездорового образа жизни.Еще один риск для большинства пациентов – это подверженность тромбам. Хирург Гадзиян отметил, что взрослым людям следует проверять густоту своей крови в рамках профилактических осмотров.Также Марк Гадзиян рассказал об опасных симптомах, которые могут возникать на фоне онкологических, легочных или сердечно-сосудистых болезней.Специалист предупредил:Другие тревожные симптомы:Врач подчеркнул, что для своевременного обнаружения имеющихся проблем важно не манкировать диспансеризацией, проходить осмотры и обследования. В том числе должны выполняться гастро- и колоноскопия, сказал специалист.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врач оцени пиво как наиболее коварный напиток для сердца.

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