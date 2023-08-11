Кардиолог Ерусланова: отсутствие храпа и нормальное давление говорят о здоровом сердце

«Сильный храп ночью может быть обусловлен синдромом обструктивного апноэ сна, который, в свою очередь, чреват более высоким риском повышенного артериального давления и нарушений сердечного ритма», - поделилась кардиолог с «Известиями».

«Постоянно контролируйте свое кровяное давление, если оно очень часто бывает выше нормы, вам следует обратиться к врачу для более подробного обследования», - порекомендовала кардиолог.

Врач-кардиолог Ерусланова рассказала в интервью, что одним из маркеров здорового сердца является отсутствие у человека храпа.Кроме того, о здоровом сердце говорит хороший сон. Если человек спит недостаточно (менее 6 часов) и к тому же храпит, вероятность того, что он столкнется с сердечно-сосудистыми проблемами, является очень высокой, подчеркнула медик.Также Ерусланова назвала важным показателем состояния сердца то, как быстро восстанавливается сердечный ритм после нагрузок. Слишком часто сердцебиение и высокий пульс, которые наблюдаются у человека в состоянии покоя, говорят о необходимости проверки сердца.Еще один показатель здоровья сердца – это параметры артериального давления.Ксения Ерусланова добавила, что на состояние сердца может указывать и то, как быстро устает человек от разного рода дел и действий. Если его уровень энергии остается низким, а чувство усталости и переутомления вызывают даже незначительные физические нагрузки, это является тревожным сигналом о вероятной сердечной патологии.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, по каким симптомам можно определить наступление инфаркта.

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