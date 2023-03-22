Доктор Шаповаленко: постоянное чувство голода может возникать из-за диабета

«Постоянное чувство голода и слабость могут свидетельствовать о проблемах с синтезом инсулина, то есть говорить о наличии сахарного диабета», - заявила врач.

Врач Шаповаленко, будучи экспертом в телепрограмме о здоровье врача Александра Мясникова, ответила на вопрос гостьи передачи о том, почему может слишком часто ощущаться голод. Женщина рассказала, что после употребления пищи она вскоре вновь чувствует себя голодной.Доктор Шаповаленко отметила, что в этой ситуации следует убедиться, соответствует ли норме уровень глюкозы в крови (проверяется содержание сахара утром натощак, а также в течение дня). Кроме того, нужно проверить, имеется ли толерантность к глюкозе, предиабет.Татьяна Шаповаленко напомнила, что диабет может возникать в силу наследственной предрасположенности. Тем, у кого в семье уже есть диабетики, нужно внимательнее следить за возможным появлением симптомов заболевания у себя.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, в каком случае может произойти заражение туберкулезом.

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