Большинство случаев диабета – это диабет 2 типа, который часто вызывается нездоровыми привычками. Как и в случае любой проблемы со здоровьем, чем раньше будут обнаружены его симптомы и чем раньше начата терапия, тем лучше будут ее результаты – об этом в интервью изданию Express сообщил британский врач Прашант Вас.Специалист отметил, что ранние признаки диабета 2 типа часто бывают малозаметными. При данном заболевании в крови повышается уровень сахара, и большинство заболевающих не осознают, что у них имеется эта проблема. Повышенный сахар часто выявляется при случайном анализе, и бывает к так, что к моменту обнаружения он успевает вызвать опасные осложнения.Одним из признаков, на который следует обращать внимание, является полифагия, или сильный голод. Полифагия является ранним признаком диабета, который часто пропускают, сказал доктор Вас.Медик объяснил, что при диабете 2 типа клетки организма утрачивают чувствительность к инсулину – гормону, который ответствен за распределение сахара. Именно инсулин доставляет в клетки их пищу – сахар, который они используют для выработки энергии. Когда возникает резистентность к инсулину, клетки не получают своего питания и начинают «требовать» его, активируя механизмы голода.Совет специалиста: заметив у себя необычно сильный голод, понаблюдайте, нет ли других симптомов диабета. К ним относятся частое мочеиспускание (полиурия), сильная жажда (полидипсия), нечеткое зрение. При подозрении на диабет необходимо как можно скорее обратиться к врачу.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какая головная боль указывает на повышенное внутричерепное давление.

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