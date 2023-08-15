Терапевт Белова: тяга к соленому может говорить о нарушенном балансе электролитов

«Электролиты находятся в крови, моче и наших клетках, но когда из организма выходит больше воды, чем поступает – например, из-за чрезмерного потоотделения, частого мочеиспускания, диареи и т. д. – возникает дисбаланс электролитов. В этом случае возникает тяга к соленому».

Тяга к соленой пище может говорить о нарушенном балансе электролитов, – об этом в беседе с «МедикФорум» рассказала терапевт Белова. Врач уточнила, что электролиты представляют собой вещества (например, кислоты или соли), которые «дирижируют» распределением жидкости в организме человека и его водным балансом. Кроме того, они играют значимую роль в передаче электрических импульсов, влияющих на функционирование сердца, мышц, нервов.Врач Белова объяснила, почему летом часто возникает дисбаланс этих важных веществ.Также симптомами нарушения баланса электролитов являются головные боли, тошнота, плохая концентрация, слабость.Терапевт Белова добавила, что тяга к соленом летом может возникать и по причине обезвоженности организма. В этом случае срабатывают определенные гормоны, которые должны вызывать чувство жажды, но иногда эти сигналы неправильно интерпретируются, поскольку ощущением жажды и голода командует один центр в головном мозге. То есть человек, организм которого нуждается в воде, может тяготеть к соленой пище, которая стимулирует питье жидкости.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачи называют питье воды по утрам одной из самых полезных привычек для поддержания здоровья.

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