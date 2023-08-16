Врач Мясников: развитие рака тесно связано с наследственностью

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жест поддержки больного человека

Врач Александр Мясников: возникновение рака определяется наследственным фактором, но степень его влияния у всех людей разная.

Заслуженный врач России рассказал в интервью, что развитие рака тесно связано с наследственностью.

«Остановить генетическую наследственность онкологических заболеваний нельзя», - сказал он «Общественной службе новостей».

Доктор Мясников сравнил наследственность с канатом, на котором человек висит над пропастью. Этот канат может быть достаточно прочным, но также он может быть тонким и в любой момент порваться. Вредные привычки и отсутствие контроля играют роль груза, который увеличивает вес, держащийся на канате, и грозит его обрывом.

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«Мы нагружаем его курением, вирусными болезнями, жирами, плохой экологией, отсутствием физических нагрузок и прочим. Канат может быт толстым, но если его постоянно перегружать, он по итогу перетрется», - предупредил Александр Мясников.

Врач добавил, что влияние наследственности по-разному проявляется в зависимости от вида рака. Некоторые виды рака возникают при явном прослеживании генетических наследственных мутаций, но иногда они проявляются менее явно. При этом заранее определить, насколько сильной является наследственная предрасположенность к раку, пока невозможно. Сегодня  об актуальности генетических исследований врачи говорят, когда у пациентов уже имеется диагностированный рак. Такие исследования помогают определиться со стратегией лечения, а также с подверженностью раку их близких родственников.

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Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие пищевые привычки способствуют развитию рака.

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Александр Мясников
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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