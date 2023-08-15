Врач Павлова: еда с высоким уровнем трансжиров провоцирует развитие воспаления и рака

«Например, яичница с беконом каждое утро снабжает организм ежедневной порцией канцерогенов – именно так классифицируется бекон, а также ветчина, сосиски и другое обработанное мясо. Опасны любые мясные продукты, сделанные при помощи соления, вяления, ферментации, копчения», - подчеркнула доктор медицинских наук.

«Даже готовка в микроволновке сильно полезнее мангала», - заявила Зухра Павлова.

«Частое употребление блюд, приготовленных во фритюре, связано не только с более высоким риском развития рака, но и с появлением заболеваний сердца, сосудов, диабетом», - предостерегла эксперт.

Врач Павлова напомнила россиянам, что пристрастие к продуктам из промышленно обработанного мяса повышает вероятность развития рака ЖКТ. Медик констатировала, что исследованиями было установлено: риск колоректального рака повышается на 18% при ежедневном употреблении очень небольшой порции такого мяса – всего 50 граммов.Также Павлова предостерегла от употребления мяса, приготовленного на гриле. Этот способ готовки способствует образованию соединений, которые стимулируют развитие процессов, ведущих к клеточным изменениям, ассоциированным с раком.Медик добавила, что еда с высоким уровнем трансжиров тоже провоцирует развитие воспаления и рака. Трансжиры содержатся в продуктах и блюдах, которые готовятся с использованием маргарина, а также жарятся в большом количестве масла.Ранее портал MedikForum.ru писал об атипичных признаках приближающегося инфаркта.

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