Врач Андреева: лук и карри - 2 жгучих продукта, которые оздоравливают ваш организм

Лук определенно полезен. Он содержит витамин С, клетчатку и антиоксиданты. Это растения могут помочь укрепить вашу иммунную систему и улучшить пищеварение. Лук также может снизить риск хронических заболеваний.





Лук

"Лук богат витамином С, который укрепляет иммунную систему. Это означает, что овощ может помочь вашему телу лучше защититься от простуды и других инфекций. Антиоксиданты в луке снижают уровень холестерина и риск сердечных заболеваний. Они также могут помочь регулировать кровяное давление", - говорит врач-терапевт Ирина Андреева специально для МедикФорум.

Карри

Карри в свою очередь может быть, если использовать правильные ингредиенты. Специи в порошке карри, такие как, действительно. Куркума содержит куркумин, который может оказывать противовоспалительное действие. Имбирь может помочь пищеварению.Лук положительно влияет на здоровье. Однако имейте в виду, что каждый организм индивидуален. Некоторые люди чувствительны к луку и испытывают проблемы с желудком или изжогу. Поэтому, если вы заметили какие-либо непереносимости, рекомендуется уменьшить потребление лука.некоторые соединения в луке обладают противовоспалительным действием. Это может помочь уменьшить воспаление в организме и свести к минимуму связанные с этим проблемы со здоровьем.лук также содержит соединения, которые могут стабилизировать уровень сахара в крови. Это особенно полезно для людей с диабетом или тех, кто хочетза своим уровнем сахара.клетчатка в луке полезна для пищеварения. Они поддерживают здоровье вашего кишечника, предотвращают запоры и поддерживают здоровую кишечную флору.антиоксидантов также много в луке. Они борются со свободными радикалами в организме, которые вызывают повреждение клеток. Это может снизить риск хронических заболеваний, таких как рак.





"Насколько полезно ваше блюдо с карри, зависит от того, как вы его приготовите. Если вы используете много масла, сливок и жирных ингредиентов, он может быть довольно калорийным. Вместо этого попробуйте включить больше овощей и нежирных белков, таких как курица или тофу. Это обеспечивает вас важными питательными веществами. Домашнее карри часто лучше, потому что вы можете контролировать ингредиенты".

Порошок карри — это не один ингредиент, а смесь различных специй, которые часто используются в индийской кухнеК ним относятся тмин, куркумакориандр, имбирь, кардамон и многие другие. Эти специи добавляют не только для вкуса, но и для здоровья.Но типичное карри состоит не только из специй — блюда с карри также содержат овощи, бобовые, мясо или рыбу. Овощи содержат, необходимые для сбалансированного питания.Ранее МедикФорум писал о нарушенном балансе электролитов.

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