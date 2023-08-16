Подолог Койнова: трещины на стопах могут указывать на плоскостопие или диабет

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проблемы с пятками

Подолог Анжелика Койнова: трещины на стопах могут сигнализировать о разных патологиях, от плоскостопия до сахарного диабета.

Врач-подолог Койнова рассказала в интервью, при каких заболеваниях на разных участках стоп могут появляться трещины. Специалистка отметила, что если они возникают на коже между пальцами, это может быть признаком эндокринных заболеваний.

«Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны людям, имеющим заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения»,- сказала Анжелика Койнова «Газете.Ru».

Появление трещин на пятках часто бывает связано с неравномерностью нагрузок на ступни – это может происходить при малоподвижности, сидячей работе или из-за ношения неправильно подобранной обуви. Кроме того, трещины на пятках и других местах стоп могут обуславливаться процессами деформации стопы,  плоскостопием.

Еще одна частая причина трещин – грибковые инекции.

«Человек может замечать такие симптомы как грубая, натянутая и пересушенная кожа с шелушением, частичное отслоение наружного слоя кожи, кровянистые выделения и зуд», - поделилась эксперт.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из ранних признаков диабета может быть затуманенное зрение.

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Анжелика Койнова
Анжелика Койнова
Здоровье
врач-подолог
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