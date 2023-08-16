Подолог Койнова: трещины на стопах могут указывать на плоскостопие или диабет

«Повреждения в межпальцевых промежутках свойственны людям, имеющим заболевания щитовидной железы, сахарный диабет или грибковые поражения»,- сказала Анжелика Койнова «Газете.Ru».

«Человек может замечать такие симптомы как грубая, натянутая и пересушенная кожа с шелушением, частичное отслоение наружного слоя кожи, кровянистые выделения и зуд», - поделилась эксперт.

Врач-подолог Койнова рассказала в интервью, при каких заболеваниях на разных участках стоп могут появляться трещины. Специалистка отметила, что если они возникают на коже между пальцами, это может быть признаком эндокринных заболеваний.Появление трещин на пятках часто бывает связано с неравномерностью нагрузок на ступни – это может происходить при малоподвижности, сидячей работе или из-за ношения неправильно подобранной обуви. Кроме того, трещины на пятках и других местах стоп могут обуславливаться процессами деформации стопы, плоскостопием.Еще одна частая причина трещин – грибковые инекции.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что одним из ранних признаков диабета может быть затуманенное зрение

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