Врач Гинзбург: алкоголь и кислые овощи и фрукты могут быстро вызывать сильный голод

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голод

По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, чувство голода после алкоголя может быть непреодолимым.

Врач Гинзбург рассказал в интервью, что некоторые продукты, присутствующие в рационе людей, могут провоцировать появление очень сильного голода, ведущего к перееданию и, как следствие, к появлению лишнего веса. В частности, он отметил, что

«кислые овощи и фрукты способны быстро вызывать чувство голода».

Беседуя с «Москвой 24», врач Гинзбург объяснил, что в кислых дарах природы содержатся органические кислоты, раздражающие желудок и усиливающие его моторику. Результатом этих процессов становится сильное чувство голода.

Что касается алкоголя, его употребление не просто стимулирует аппетит, а делает голод непреодолимым, сказал Михаил Гинзбург.

«При приеме алкоголя расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода – люди закусывают и не могут наесться», - прокомментировал ученый.

Он добавил, что схожим с алкоголем действием обладают все сахароседержание продукты. Глюкоза из них быстро попадает в кровь и вызывает выброс инсулина, снижающего уровень сахара в крови. Ощущая это снижение, мозг активизирует сигналы голода.

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Михаил Гинзбург
Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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Теги : голод, ошибки в питании, Михаил Гинзбург
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