Врач Гинзбург: алкоголь и кислые овощи и фрукты могут быстро вызывать сильный голод

«кислые овощи и фрукты способны быстро вызывать чувство голода».

«При приеме алкоголя расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода – люди закусывают и не могут наесться», - прокомментировал ученый.

Врач Гинзбург рассказал в интервью, что некоторые продукты, присутствующие в рационе людей, могут провоцировать появление очень сильного голода, ведущего к перееданию и, как следствие, к появлению лишнего веса. В частности, он отметил, чтоБеседуя с «Москвой 24», врач Гинзбург объяснил , что в кислых дарах природы содержатся органические кислоты, раздражающие желудок и усиливающие его моторику. Результатом этих процессов становится сильное чувство голода.Что касается алкоголя, его употребление не просто стимулирует аппетит, а делает голод непреодолимым, сказал Михаил Гинзбург.Он добавил, что схожим с алкоголем действием обладают все сахароседержание продукты. Глюкоза из них быстро попадает в кровь и вызывает выброс инсулина, снижающего уровень сахара в крови. Ощущая это снижение, мозг активизирует сигналы голода.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, помогает ли кофе худеть на самом деле.

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