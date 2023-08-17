Врач Гинзбург: алкоголь и кислые овощи и фрукты могут быстро вызывать сильный голод
По словам врача-диетолога Михаила Гинзбурга, чувство голода после алкоголя может быть непреодолимым.
Врач Гинзбург рассказал в интервью, что некоторые продукты, присутствующие в рационе людей, могут провоцировать появление очень сильного голода, ведущего к перееданию и, как следствие, к появлению лишнего веса. В частности, он отметил, что
«кислые овощи и фрукты способны быстро вызывать чувство голода».
Беседуя с «Москвой 24», врач Гинзбург объяснил, что в кислых дарах природы содержатся органические кислоты, раздражающие желудок и усиливающие его моторику. Результатом этих процессов становится сильное чувство голода.
Что касается алкоголя, его употребление не просто стимулирует аппетит, а делает голод непреодолимым, сказал Михаил Гинзбург.
«При приеме алкоголя расширяются поры в мембранах клеток, туда уходит глюкоза из крови. Ее в крови становится очень мало. Возникает непреодолимое чувство голода – люди закусывают и не могут наесться», - прокомментировал ученый.
Он добавил, что схожим с алкоголем действием обладают все сахароседержание продукты. Глюкоза из них быстро попадает в кровь и вызывает выброс инсулина, снижающего уровень сахара в крови. Ощущая это снижение, мозг активизирует сигналы голода.
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Михаил Гинзбург
Здоровье
директор Самарского НИИ диетологии и диетотерапии, доктор медицинских наук
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